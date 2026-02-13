НА ЖИВО
          Депутатите приеха оставката на Антон Славчев като шеф на антикорупционната комисия

          В края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, която също беше водена от Славчев

          13 февруари 2026 | 11:08
          Снимка: glasnews.bg
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С 203 гласа „за“ парламентът прие оставката на шефа на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество Антон Славчев.

          Дебатът продължи близо час, основно в настояване на ПП-ДБ той да се яви в парламента и да обясни защо е подал оставка сега, след като му е искана толкова много пъти.

          Антон Славчев подаде оставка от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Антон Славчев подаде оставка от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

          Той беше повикан от администрацията на Народното събрание, но така и не дойде.

          Оставката си е подал на 11 февруари без мотиви.

          В края на януари парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията, която също беше водена от Славчев.

