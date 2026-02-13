НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Война

          Die Welt: Нахлуване на 15-хилядна руска армия ще хвърли в тежка криза НАТО

          13 февруари 2026 | 13:48
          Христо Иванов
          В Германия стигат до извода, че на Русия ще й стигне едва 15-хилядна армия, за да хвърли НАТО в тежка криза, защото съюзниците няма да могат да реагират бързо на нахлуването й, пише германското издание Die Welt.

          Военната симулация е проведена от Немския център за военни игри при Университета на Бундесвера в Хамбург.

          Според сценария, след хипотетично примирие в Украйна Москва прехвърля сила и използва като предлог „хуманитарна криза“ в Калининград. Руските войски влизат на територията на Литва, а дронове и мини блокират ключовите маршрути за прехвърляне на сили от НАТО. В първите 48 часа САЩ не признават случилото се като ясен случай за прилагане на член 5, Германия и Полша се колебаят. Русия установява контрол над Балтика от Беларус и Калининград.

          „Военната цел на Русия в балтийските страни е да дискредитира НАТО като съюз и да отслаби Европейския съюз. Това може да бъде постигнато, като се демонстрира убедително, че НАТО и другите страни от ЕС няма да могат да направят нищо, ако Русия каже, че отрязва балтийските страни от останалата част  на Европа“, казва австрийският военен експерт Франц-Щефан Гади, койго играе ролята на началник на руския Генерален щаб в симулацията.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Марк Рюте призова лидерите на НАТО да „не попадат в капана" на руската пропаганда

          Христо Иванов
          Относно Украйна той казва, че НАТО трябва да продължи да подкрепя Украйна и „да прави повече за Украйна“.
          Война

          Група руски войници са се крили четири месеца в контролиран от ВСУ град в Украйна

          Христо Иванов
          През цялото време са получавали помощ от местни жители
          Война

          За първи път от края на Студената война: Европа обсъжда разработката на ядрено оръжие

          Христо Иванов
          Ако на Вашингтон вече не може да се има доверие, Европа е изправена пред перспективата да остане сама срещу Русия
          Вашият коментар
