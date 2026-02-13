НА ЖИВО
          - Реклама -
          Двама министри ще отговарят на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол

          На въпроси ще отговарят регионалният министър Иван Иванов и министърът на околната среда и водите Манол Генов

          13 февруари 2026 | 10:37 260
          Снимка: БГНЕС
          Днес в парламентарния контрол ще участват само двама министри от кабинета в оставка – регионалният министър Иван Иванов и министърът на околната среда и водите Манол Генов.

          И двамата са представители на БСП, като към тях са отправени общо седем въпроса.

          Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов няма да присъства заради „неотложен случай“.

          Въпреки първоначалната информация, че в контрола ще участва и един от вицепремиерите – Гроздан Караджов, от публикуваната на сайта на Народното събрание програма става ясно, че той също няма да отговаря на въпроси поради неотложни ангажименти.

          Преди началото на парламентарния контрол депутатите трябва да разгледат и гласуват ратификацията на две споразумения – едното с Европейския инвестиционен фонд, свързано с изпълнението на инициативата JEREMIE в България, а другото – Споразумението за партньорство между Европейския съюз и Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

