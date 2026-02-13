Двама работници пострадаха от волтова дъга в Пловдивско

Двама работници са настанени в пловдивска болница, след като били поразени от волтова дъга по време на монтажни дейности. Инцидентът е потвърден от директора на Инспекцията по труда Атанас Чернаев.

Инцидентът се е случил вчера около 11 часа в село Правище, където двамата работници извършвали монтажни дейности във ферма за фуражи. Те монтирали ламаринени конструкции върху навес, когато поради неспазване на разстоянието от близкия електропровод ги поразил токът. Единият от работниците е изхвърчал от навеса и при падането е получил сериозни наранявания.

На място е пристигнала линейка, която е откарала пострадалите в болница. Според информацията, те са без опасност за живота.

Инспекцията по труда е започнала проверка на място и предстои да се установи дали са спазени всички мерки за безопасност.