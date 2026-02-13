Европейската комисия ще представи през март план за задълбочаване на единния пазар и облекчаване на работата на компаниите в Европейския съюз. Това съобщи председателят на комисията Урсула фон дер Лайен след неформална среща на върха в Белгия, посветена на конкурентоспособността на Общността.

Комисията продължава работата по дълго отлагания съюз на капиталовите пазари, наричан още Спестoвен и инвестиционен съюз. Целта е по-ефективно инвестиране на спестявания от около 10 трилиона евро, които в момента се намират в банкови сметки, вместо да работят за икономиката.

Амбицията на Брюксел е първата фаза на проекта да приключи през юни. Ако дотогава не се постигне съгласие между всички 27 държави членки, ще се обмисли засилено сътрудничество с група от поне 9 страни, които желаят ускорен процес, посочи фон дер Лайен.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща подчерта нуждата от единна финансова система. „Няма да постигнем конкурентоспособност без повече инвестиции“, заяви Коща и отбеляза единодушната подкрепа за ускоряване на процеса по създаване на инвестиционния съюз.