Европейската ракета-носител „Ариана 6“ беше изстреляна успешно от космодрума в Куру, Френска Гвиана. На борда ѝ се намират 32 спътника от системата „Амазон Лео“.

Това е първият полет на ракетата в нейната най-тежка конфигурация с четири ускорителя, известна като „Ариана 64“. Този вариант е приблизително два пъти по-мощна от версията „Ариана 62“, която влезе в експлоатация през 2024 г.

Сателитната мрежа „Амазон Лео“ е създадена като конкурент на платформата „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“. Полетът е с продължителност 1 час и 54 минути, като отделянето на спътниците преди позиционирането им в орбита отнема около 20 минути.

Ракетата е с височина от около 62 метра. Новата система и двигателите са проектирани с цел намаляване на експлоатационните разходи наполовина спрямо предшественика „Ариана 5“. Програмата на предишния модел приключи през 2023 г.

За настоящата година са планирани между седем и осем старта на „Ариана 6“.