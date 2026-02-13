НА ЖИВО
          Европа изстреля най-мощната версия на ракетата „Ариана 6“

          13 февруари 2026 | 10:41 520
          Европейската ракета-носител „Ариана 6“ беше изстреляна успешно от космодрума в Куру, Френска Гвиана. На борда ѝ се намират 32 спътника от системата „Амазон Лео“.

          Това е първият полет на ракетата в нейната най-тежка конфигурация с четири ускорителя, известна като „Ариана 64“. Този вариант е приблизително два пъти по-мощна от версията „Ариана 62“, която влезе в експлоатация през 2024 г.

          Сателитната мрежа „Амазон Лео“ е създадена като конкурент на платформата „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“. Полетът е с продължителност 1 час и 54 минути, като отделянето на спътниците преди позиционирането им в орбита отнема около 20 минути.

          Ракетата е с височина от около 62 метра. Новата система и двигателите са проектирани с цел намаляване на експлоатационните разходи наполовина спрямо предшественика „Ариана 5“. Програмата на предишния модел приключи през 2023 г.

          За настоящата година са планирани между седем и осем старта на „Ариана 6“.

