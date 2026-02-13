НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка

          Самоубийствата се доказват с балистика, но без мотив, може да изглежда като нагласена сцена

          13 февруари 2026 | 09:13 1331
          Снимка: БТВ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Роля на държавата е да следи опасни организации, които могат да доведат до смърт.Това заяви пред БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

          - Реклама -
            
            

          „Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка.“

          „Първите огледи дадоха основания да твърдят, че случилото се с шестимата е самоубийство. А фокусът беше имало ли е сексуална злоупотреба с деца – все неща, което изискват по-дълго разследване„, допълни той.

          „Имам съмнения, че върви някаква велика конспирация да се прикриват неща. По-скоро оставаме с такива усещания от подаването на частична информация от прокуратурата и МВР“, каза още Гунев.

          Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил

          Гунев е категоричен, че резултат в разследването може да се чака чак след няколко седмици най-рано.

          Допълни, че трябва да има мотив за престъплението, който няма да се разплете за 5 дни, тъй като предстоят разпити и експертизи.

          Според него самоубийствата се доказват с балистика, но без мотив, може да изглежда като нагласена сцена.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Двама министри ще отговарят на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол

          Росица Николаева -
          Преди началото на парламентарния контрол депутатите трябва да разгледат и гласуват ратификацията на две споразумения
          България

          Христо Терзийски пред Евроком: МВР са перфектни за „Петрохан“. Обясни разговора с шефа на ДАНС (видео)

          Екип Евроком -
          Според народния представител темата на краткия диалог е била битова - къде се оставят телефоните
          Крими

          Калин Стоянов: Лесно е да се провери дали е имало сигнал по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          "Дали е имало сигнал по случая „Петрохан“ по време на моето ръководство на ГДБОП, е лесно проверимо", заяви Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions