„Роля на държавата е да следи опасни организации, които могат да доведат до смърт.“ Това заяви пред БТВ бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

„Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка.“

„Първите огледи дадоха основания да твърдят, че случилото се с шестимата е самоубийство. А фокусът беше имало ли е сексуална злоупотреба с деца – все неща, което изискват по-дълго разследване„, допълни той.

„Имам съмнения, че върви някаква велика конспирация да се прикриват неща. По-скоро оставаме с такива усещания от подаването на частична информация от прокуратурата и МВР“, каза още Гунев.

Гунев е категоричен, че резултат в разследването може да се чака чак след няколко седмици най-рано.

Допълни, че трябва да има мотив за престъплението, който няма да се разплете за 5 дни, тъй като предстоят разпити и експертизи.

Според него самоубийствата се доказват с балистика, но без мотив, може да изглежда като нагласена сцена.