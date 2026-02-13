Фрапантна такса смет за читалище в село Кръстевич: 3500 евро

Читалище „Страхил – 1903“ в хисарското село Кръстевич е изправено пред сериозен финансов проблем след като получи такса смет в размер на над 3500 евро, което представлява около една трета от годишната държавна субсидия на институцията. Таксата е изненадала ръководството на читалището, като дължимата сума е приблизително 7200 лв.
Читалището, както и други в района, плаща данъка за първи път тази година, след като на общинска сесия през миналата есен съветниците не са приели предложението на кмета на Хисаря да бъдат освободени от такса смет институции без търговска дейност. Това решение доведе до необосновано високи такси.
Сградата на читалището е оценена на близо 188 000 евро, което води до по-голямата такса смет.
След получените жалби от читалището и други подобни случаи, кметът на Община Хисаря, Ива Вълчева, потвърди, че ще бъде направена проверка на декларираната собственост, за да се установят коректните стойности.
Общината планира догодина отново да предложи на общинския съвет читалищата да бъдат освободени от такса смет, но до тогава налогът остава в сила.