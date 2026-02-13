НА ЖИВО
          Фрапантна такса смет за читалище в село Кръстевич: 3500 евро

          Читалището не може да плати таксата за смет при субсидия от 23 000 лв. – общината започва проверка

          13 февруари 2026 | 12:32 290
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Читалище „Страхил – 1903“ в хисарското село Кръстевич е изправено пред сериозен финансов проблем след като получи такса смет в размер на над 3500 евро, което представлява около една трета от годишната държавна субсидия на институцията. Таксата е изненадала ръководството на читалището, като дължимата сума е приблизително 7200 лв.

          „В писмото пише 3600, в началото помислих, че е лева, много се притесних, после стана веселба – то е в евро т.е. 7200 приблизително данък смет при субсидия 23 000 лева,“ сподели председателят на читалището Любка Йончева пред БНТ.

          Читалището, както и други в района, плаща данъка за първи път тази година, след като на общинска сесия през миналата есен съветниците не са приели предложението на кмета на Хисаря да бъдат освободени от такса смет институции без търговска дейност. Това решение доведе до необосновано високи такси.

          Терзиев обяви край на кризата с боклука в София, СОС отхвърли намаляването на такса смет

          „Не може да има неплатени осигуровки на служител, не може да има неплатени данъци, защото това ще доведе до отказ на министерството, към което е проекта т.е. влизаме в патова ситуация и омагьосан кръг,“ обясни Йончева.

          Сградата на читалището е оценена на близо 188 000 евро, което води до по-голямата такса смет.

          „Скъпа сграда почти като петзвезден хотел. Ако тази такса не отпадне, ако не е някаква техническа грешка, просто ще трябва да затворим врати,“ допълни тя.

          След получените жалби от читалището и други подобни случаи, кметът на Община Хисаря, Ива Вълчева, потвърди, че ще бъде направена проверка на декларираната собственост, за да се установят коректните стойности.

          „Ще направим проверка, ще предекларираме некоректно предадените декларации и стойностите ще бъдат променени,“ заяви Вълчева.

          Общината планира догодина отново да предложи на общинския съвет читалищата да бъдат освободени от такса смет, но до тогава налогът остава в сила.

