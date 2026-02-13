НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фридрих Мерц: Европа трябва да преодолее самосъзддената зависимост от САЩ

          13 февруари 2026 | 16:46 240
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на Мюнхенската конференция по сигурност, че Европа трябва да се справи със зависимостта си от САЩ, за да възстанови баланса в трансатлантическите отношения, съобщава The Guardian.

          - Реклама -
            
            

          Мерц също така признава някои европейски грешки, казвайки, че „никой не ни е принуждавал към тази прекомерна зависимост от САЩ, в която се оказахме напоследък“.

          „Тази зависимост беше самопричинена, но сега ще се отървем от това състояние възможно най-бързо“, увери той.

          Мерц вярва, че това ще се случи чрез укрепване на европейския стълб на НАТО.

          „Вярвам, че може да имаме различни мнения по-често, отколкото в миналото, и ще трябва да се споразумеем за правилния път напред, а може да се наложи да спорим за това. Но ако го направим с нова енергия, подновено уважение и самоуважение, това ще бъде от полза и за двете страни“, добави канцлерът.

          По-рано датският премиер Мете Фредериксен очерта приоритета на ЕС за намаляване на зависимостта от САЩ. Премиерът подчерта, че превъоръжаването на Европа трябва да бъде „основен приоритет“ за европейските лидери, за да намалят зависимостта си от САЩ, добавяйки, че отлагането му до 2035 г. би било „твърде късно“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марта Кос заплаши със спиране на 1,6 млрд евро за Сърбия заради новите закони

          Пламена Ганева -
          ЕС може да задържи финансирането за Сърбия, след като законодателни промени подкопаха доверието във върховенството на закона
          Европа

          Politico: Неформалната среща на европейските лидери завърши с провал

          Христо Иванов -
          Представители на осем държави от ЕС не бяха поканени на срещата, двама от тримата инициатори са закъснели, а присъстващите не са обсъждали нищо.
          Европа

          Подводният кабел между Полша и Швеция в Балтийско море е скъсан

          Христо Иванов -
          Според предварителните данни повредата не е причинена от умишлено действие
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions