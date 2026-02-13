Фридрих Мерц: Европа трябва да преодолее самосъзддената зависимост от САЩ

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на Мюнхенската конференция по сигурност, че Европа трябва да се справи със зависимостта си от САЩ, за да възстанови баланса в трансатлантическите отношения, съобщава The Guardian.

Мерц също така признава някои европейски грешки, казвайки, че „никой не ни е принуждавал към тази прекомерна зависимост от САЩ, в която се оказахме напоследък“.

„Тази зависимост беше самопричинена, но сега ще се отървем от това състояние възможно най-бързо“, увери той.

Мерц вярва, че това ще се случи чрез укрепване на европейския стълб на НАТО.

„Вярвам, че може да имаме различни мнения по-често, отколкото в миналото, и ще трябва да се споразумеем за правилния път напред, а може да се наложи да спорим за това. Но ако го направим с нова енергия, подновено уважение и самоуважение, това ще бъде от полза и за двете страни“, добави канцлерът.

По-рано датският премиер Мете Фредериксен очерта приоритета на ЕС за намаляване на зависимостта от САЩ. Премиерът подчерта, че превъоръжаването на Европа трябва да бъде „основен приоритет“ за европейските лидери, за да намалят зависимостта си от САЩ, добавяйки, че отлагането му до 2035 г. би било „твърде късно“.