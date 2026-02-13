Група руски войници са се крили четири месеца в контролиран от ВСУ град в Украйна

Група руски войници са успели да се укрият в продължение на няколко месеца в град, контролиран от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава военният кореспондент Александър Сладков в своя Telegram канал.

Според него осем руски войници са участвали в щурмови действия, като са стигнали до мястото на мотоциклети. По време на битката те са били принудени да се крият в постройки, за да не бъдат открити, но след това не остават пътища за бягство.

Войниците са успели да се задържат в контролирания от Украйна град в продължение на четири месеца, като през цялото време са получавали помощ от местни жители, съобщи един от руските щурмоваци. Според Сладков, един от жителите дори се е грижил за ранен войник.