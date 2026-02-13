НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Война

          Група руски войници са се крили четири месеца в контролиран от ВСУ град в Украйна

          13 февруари 2026 | 14:49
          Руски войници
          Руски войници
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Група руски войници са успели да се укрият в продължение на няколко месеца в град, контролиран от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава военният кореспондент Александър Сладков в своя Telegram канал.

          Според него осем руски войници са участвали в щурмови действия, като са стигнали до мястото на мотоциклети. По време на битката те са били принудени да се крият в постройки, за да не бъдат открити, но след това не остават пътища за бягство.

          Войниците са успели да се задържат в контролирания от Украйна град в продължение на четири месеца, като през цялото време са получавали помощ от местни жители, съобщи един от руските щурмоваци. Според Сладков, един от жителите дори се е грижил за ранен войник.

          Война

          Марк Рюте призова лидерите на НАТО да „не попадат в капана“ на руската пропаганда

          Христо Иванов -
          Относно Украйна той казва, че НАТО трябва да продължи да подкрепя Украйна и „да прави повече за Украйна“.
          Война

          За първи път от края на Студената война: Европа обсъжда разработката на ядрено оръжие

          Христо Иванов -
          Ако на Вашингтон вече не може да се има доверие, Европа е изправена пред перспективата да остане сама срещу Русия
          Война

          Русия видя заплаха в строителството на малки американски ядрени реактори в Армения

          Христо Иванов -
          Русия е принудена да вземе предвид нови заплахи за ядрената безопасност - изграждане на малки американски реактори в Армения
          Вашият коментар
