Аржентинският треньор Хорхе Сампаоли вече не е начело на Атлетико Минейро, съобщиха от бразилския клуб. Това става само пет месеца след завръщането на специалиста начело на тима от Бело Оризонте.

„Страните намериха съгласие, за да сложат край на работата на 65-годишния треньор, докато договорът му бе до 2027“, написаха от Атлетико в социалните мрежи.



Сампаоли вече бе начело на бразилския отбор в периода 2020-2021.

Той спечели Копа Америка с Чили през 2015 и бе начело на националния тим на Аржентина на Световното първенство пред 2018.

Хорхе Сампаоли бе треньор на испанския Севиля и на френските Олимпик Марсилия и Рен в Европа.