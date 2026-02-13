Христо Янев готви промени в ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев готви промени. Спецът ще направи рокади в титулярния състав за гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица. Двата тима се изправят един срещу друг за в мач от Първа лига, след като във вторник „армейците“ пометоха този съперник с 2:0 на стадион „Васил Левски“. Резултатът в мача можеше да бъде още по-изразителен в полза на „червените“, но това няма да спре Христо Янев да ротира.

Най-вероятно наставникът на ЦСКА ще направи две или три промени в състава. Най-вероятно един от Джеймс Eтo’o или Макс Ебонг, които са титуляри в първите два мача от началото на сезона, ще остане на пейката, а сред титулярите да бъдат Бруно Жордао и Исак Соле. Възможно е да има промяна и на върха в атаката, където Леандро Годой да замени Йоанис Питас, въпреки че кипърецът игра страхотно срещу Арда и ЦСКА 1948, пише „Мач Телеграф“. Най-вероятно дебют за тима ще направи и Алехандро Пиедраита.