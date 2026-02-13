Депутатът от ГЕРБ Христо Терзийски коментира появилите се снимки, на които разговаря с председателя на ДАНС. Според народния представител темата на краткия диалог е била битова – къде се оставят мобилните устройства преди закрито заседание.

- Реклама -

Въпросът бе повдигнат от журналисти в парламента след кадри, заснети от сътрудници на Ивайло Мирчев. Терзийски уточни, че разговорът се е провел в служебно помещение и не е имал скрит характер.

Попитан за действията на службите по случая с групата на Калушев, депутатът даде нееднозначна оценка. „МВР – перфектно. ДАНС – не знам“, заяви бившят вътрешен министър.

На журналистически въпрос как работата на МВР може да се определи като „перфектна“ на фона на две убийства и няколко самоубийства, Терзийски прехвърли отговорността към политически опоненти. Той посочи, че изнесените данни от брифинги и заседания водят към участието на „хора от противникови политически партии“.