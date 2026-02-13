Хулио Веласкес застава пред медиите

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 21-ия кръг на Първа лига срещу Ботев (Пловдив). Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в събота (14 февруари) в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

- Реклама -

Тренировката в събота стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Ботев (Пловдив) е в неделя (15 февруари) от 17:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.