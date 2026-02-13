НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Хулио Веласкес застава пред медиите

          Тренировката на Левски утре ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути

          13 февруари 2026 | 13:02 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 21-ия кръг на Първа лига срещу Ботев (Пловдив). Брифингът ще се проведе в 11:00 часа в събота (14 февруари) в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

          - Реклама -
            
            

          Тренировката в събота стартира в 15:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

          Двубоят с Ботев (Пловдив) е в неделя (15 февруари) от 17:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Христо Янев готви промени в ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Спецът ще направи рокади в титулярния състав за гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица
          Спорт

          Макс Ебонг: Искаме да печелим всеки мач!

          Станимир Бакалов -
          Това бе първият ми гол за ЦСКА
          Спорт

          Хорхе Сампаоли вече не е начело на Атлетико Минейро

          Станимир Бакалов -
          Това става само пет месеца след завръщането на специалиста начело на тима от Бело Оризонте
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions