Индия купува 6 американски разузнавателни самолета и 114 френски изтребителя

Индия одобри закупуването на шест американски разузнавателни самолета и 114 френски изтребителя, повечето от които ще бъдат произведени в страната, съобщава Bloomberg. Сделката е одобрена от комитет, ръководен от индийския министър на отбраната Раджнат Сингх.

Споразумението се отнася до придобиването на шест американски самолета за ранно предупреждение и управление Boeing P-8 и 114 френски изтребителя Rafale с няколкостотин крилати ракети SCALP.

Индийското министерство на отбраната заяви, че самолетите Boeing значително ще подобрят възможностите на военноморските сили в борбата с подводници, морското наблюдение и ударите на далечни разстояния. Ракетите SCALP са предназначени да подобрят възможностите им за удари на далечни разстояния срещу наземни цели.

Повечето от изтребителите Rafale ще бъдат произведени в Индия, което подчертава стратегията на Индия за диверсифициране на доставчиците на оръжие. Русия традиционно е основният партньор на Индия в тази област, но покупките от руски производители са намалели през последните години.

Сделката все още не е финализирана: след одобрението на министерството предстоят преговори за цената и условията на договора. Очаква се обновяването на флота да компенсира изчерпването на самолетите от съветската епоха на фона на продължаващото напрежение с Пакистан и Китай.