      петък, 13.02.26
          Индия купува 6 американски разузнавателни самолета и 114 френски изтребителя

          13 февруари 2026 | 16:26 500
          Индия одобри закупуването на шест американски разузнавателни самолета и 114 френски изтребителя, повечето от които ще бъдат произведени в страната, съобщава Bloomberg. Сделката е одобрена от комитет, ръководен от индийския министър на отбраната Раджнат Сингх.

          Споразумението се отнася до придобиването на шест американски самолета за ранно предупреждение и управление Boeing P-8 и 114 френски изтребителя Rafale с няколкостотин крилати ракети SCALP.

          Индийското министерство на отбраната заяви, че самолетите Boeing значително ще подобрят възможностите на военноморските сили в борбата с подводници, морското наблюдение и ударите на далечни разстояния. Ракетите SCALP са предназначени да подобрят възможностите им за удари на далечни разстояния срещу наземни цели.

          Повечето от изтребителите Rafale ще бъдат произведени в Индия, което подчертава стратегията на Индия за диверсифициране на доставчиците на оръжие. Русия традиционно е основният партньор на Индия в тази област, но покупките от руски производители са намалели през последните години.

          Сделката все още не е финализирана: след одобрението на министерството предстоят преговори за цената и условията на договора. Очаква се обновяването на флота да компенсира изчерпването на самолетите от съветската епоха на фона на продължаващото напрежение с Пакистан и Китай.

          Последвайте Евроком в Google News

          Свят

          Индия купува близо 300 ракети за С-400 от Русия

          Министерството на отбраната одобри и годишен договор за поддръжка на индийски системи С-400.
          Свят

          Bloomberg: Турция, Саудитска Арабия и Пакистан създават „мюсюлманско НАТО“

          Турският външен министър Хакан Фидан също публично потвърди преговорите за споразумение за отбрана с Исламабад и Рияд.
          Европа

          Politico: Неформалната среща на европейските лидери завърши с провал

          Представители на осем държави от ЕС не бяха поканени на срещата, двама от тримата инициатори са закъснели, а присъстващите не са обсъждали нищо.
