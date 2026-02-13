Индия купува близо 300 ракети за С-400 от Русия

Министерството на отбраната на Индия одобри ускорената поръчка за 288 ракети за зенитно-ракетните системи С-400 „Триумф“ от Русия, пише Hindustan Times.

Поръчката ще включва 120 ракети с обсег от 40 км и 168 ракети с обсег от 150 до 400 км. Сделката е на стойност 100 милиарда рупии (1 милиард долара).

Министерството на отбраната одобри и годишен договор за поддръжка на индийски системи С-400.

През декември 2025 г. индийският министър на отбраната Раджнат Сингх се срещна с руския си колега Андрей Белоусов в Делхи. Срещата се проведе на територията на Клуба на армейските офицери, с участието на ротата на почетния гвардей и военния оркестър на индийските въоръжени сили. Преди това руската и индийската военни делегации положиха венци на обелиска на територията на Националния военен мемориал.