      петък, 13.02.26
          ИТН: Даренията на Васил Терзиев от 70-80 хил. евро не са отчетени от НПО „Петрохан“

          Те твърдят, че сдружението не е декларирало даренията на кмета на София и не е подавало финансови отчети от 2022 г.

          13 февруари 2026 | 10:58 570
          Сподели
          Депутатът от ИТН Станислав Балабанов обяви, че партията ще „политизира“ досиетата „Петрохан“, за да защити интересите на децата в България. Според него неправителствената организация на Калушев не е изпълнявала задълженията си и не е подавала годишни финансови отчети от 2022 година.

          „Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си,“ заяви Балабанов.

          От партията „Има такъв народ“ подчертаха, че според данни от Агенцията по вписванията, сдружението на Калушев не е подало отчети за 2023 и 2024 година. В допълнение, те отбелязаха, че дарението от кмета на София Васил Терзиев в размер на 70-80 хиляди евро не е било декларирано от организацията в „Петрохан“.

          „Със сигурност ще излизат още публични лица, които са свързани“, добави Балабанов, намеквайки за бъдещи разкрития.

