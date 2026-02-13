ИТН: Даренията на Васил Терзиев от 70-80 хил. евро не са отчетени от НПО „Петрохан“

Депутатът от ИТН Станислав Балабанов обяви, че партията ще „политизира“ досиетата „Петрохан“, за да защити интересите на децата в България. Според него неправителствената организация на Калушев не е изпълнявала задълженията си и не е подавала годишни финансови отчети от 2022 година.

„Ще политизираме досиетата „Петрохан“ колкото е нужно, за да защитим децата си,“ заяви Балабанов.



- Реклама -

От партията „Има такъв народ“ подчертаха, че според данни от Агенцията по вписванията, сдружението на Калушев не е подало отчети за 2023 и 2024 година. В допълнение, те отбелязаха, че дарението от кмета на София Васил Терзиев в размер на 70-80 хиляди евро не е било декларирано от организацията в „Петрохан“.