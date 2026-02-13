НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Ивайло Калушев е използвал персонализирана версия на ChatGPT

          13 февруари 2026 | 18:51 980
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Всеки потребител разполага с техническата възможност да създаде и „обучи“ свой собствен чатбот, стига да спазва установените етичните и законови норми. Това обясни експертът по киберсигурност Кирил Григоров. Повод за коментара стана информацията, че Ивайло Калушев е използвал персонализирана версия на ChatGPT, създадена през 2024 г.

          Григоров определи практиката като стандартна и допълни, че потребителите могат да захранват системата с конкретни данни и да моделира типа отговори. Единственото ограничение е изкуственият интелект да не бъде програмиран или подтикван към извършване на престъпления и неморални действия.

          Експертът подчерта, че за работата с подобни инструменти не са необходими задълбочени технически познания. Той обаче предупреди, че генерираното съдържание трябва да се приема критично, тъй като технологията не е застрахована от грешки.

          „Бих дал съвет винаги информацията, която се връща от чатботовете, да се подлага на съмнение“, заяви Григоров. Той припомни, че вече действат регулаторни рамки за контрол върху изкуствения интелект, чиято цел е ограничаване на злоупотребите.

