      петък, 13.02.26
          Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение

          Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.

          Снимка: БЪРД/Фейсбук
          МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г. Това съобщават от вътрешното министерство.

          Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване. 

          От МВР допълват, че това са единствените документи за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии, които са открити при проверка в ОДМВР – Монтана.

          От ведомството допълват, че оборудването е било предоставено от лицата  – И.К., И.И и Н.З.

          Продължава и проверката в Инспектората на МВР по повод данни и сигнали, постъпили по случая.  

          Евроком установи, че в този период вътрешен министър е бил Иван Демерджиев. Престоят му на най-високият пост е от 3 февруари 2023 г. до 6 юни 2023 г.

