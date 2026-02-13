Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение

МВР е провеждало учения съвместно със служители на НПО-то на Ивайло Калушев през 2023 г. Това съобщават от вътрешното министерство.

Учението е проведено на 3 май 2023 г. в изоставена сграда в град Монтана, като преди това е бил направен контакт с представители на НПО-то за предоставяне на оборудване.

От МВР допълват, че това са единствените документи за съвместни обученията с Националната агенция за контрол на защитените територии, които са открити при проверка в ОДМВР – Монтана.

От ведомството допълват, че оборудването е било предоставено от лицата – И.К., И.И и Н.З.

Продължава и проверката в Инспектората на МВР по повод данни и сигнали, постъпили по случая.

Евроком установи, че в този период вътрешен министър е бил Иван Демерджиев. Престоят му на най-високият пост е от 3 февруари 2023 г. до 6 юни 2023 г.