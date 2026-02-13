НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Политика

          Йотова: Вероятно на 19 февруари ще издам указа за служебния кабинет

          13 февруари 2026 | 20:08
          Президентът Илияна Йотова заяви, че най-вероятно ще издаде указа за назначаване на служебното правителство на 19 февруари. Тя обяви новината от Мюнхен, където участва в 62-рата Международна конференция по сигурността.

          Държавният глава определи форума като интересен и акцентира върху посланията за „събуждане“ на Европа. Според нея е необходима независимост както в отбранителен план, така и по отношение на икономиката и собственото производство – стратегическа посока, която е била потвърдена и от германския канцлер.

          Йотова коментира и отношенията със Скопие, като предупреди за опити на ръководството на Република Северна Македония да намери „друго лоби“ за заобикаляне на първия преговорен клъстер, свързан с човешките права. Тя бе категорична, че България няма да се съгласи на подобна промяна и Скопие трябва да изпълни поетите ангажименти, за да стане част от Европейския съюз.

          Президентът цитира и председателя на Европейския съвет, който е изразил надежда за стабилно правителство в България след изборите през април. По думите му страната е важна за процеса на разширяване и бъдещето на европейския проект. Йотова отбеляза със задоволство, че партньорите вече осъзнават стратегическата роля на държавите от Югоизточна Европа, макар и „по трудния начин“.

