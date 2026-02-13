Как жени с психични заболявания станаха жертви на имотни измами

Ана Георгиева от София е брокер, разследвана за участие в престъпна схема, свързана с отвличане, закана с убийство и нанасяне на телесна повреда на мъж, с цел принудително изнудване на 85 000 лв. от продажбата на къщата му в София. Тя излежа осем месеца в ареста на Сливенския затвор, след което година беше под домашен арест. Приятелят ѝ, Борис Белиц, излежава присъда в Централния софийски затвор по друго обвинение. Двамата вече бяха обект на разследвания, а след излъчването на един от репортажите получихме обаждане от Белиц, който тогава беше на лечение в затворническото общежитие в Казичене.

„Искам да те видя, да се разберем. Не е много ОК каквото си говорила. И за теб няма да ти е ОК," заяви Белиц в разговор с журналиста на NOVA.

Името на Ана Георгиева стана известно и във връзка с друг случай – продажба на апартамент на жена, болна от параноидна шизофрения. 50-годишната Венелина живеела в жилището си в столичния квартал „Хаджи Димитър“ с съпруга и дъщеря си, когато започнала да страда от психически проблеми. Според нейното семейство, тя започнала да изпада в кризи и била диагностицирана със шизофрения, но не приемала лечение.

„Започна да изпада в кризи. Запали вестници на терасата, започна да говори, че някой ѝ говори в ухото, че има вградени чипове, че е агент на ЦРУ,“ разказва братът на Венелина, Иван Велков.

Въпреки че Венелина е в тежко психично състояние, тя подписала пълномощно за продажба на апартамента си. Според семейството й, тя била подведена от брокерката Ана Георгиева, която я убеди да продаде жилището, което било на стойност около 200 000 евро.

„Тя е подписала пълномощно, че може да продава апартамента си. Упълномощава Ана Георгиева да прави каквото си иска с него,“ казва Иван Велков.

Продажбата на апартамента е осъществена през септември 2022 г. на семейство от София, но Венелина не е получила никакви пари от сделката. Семейството й открило, че апартаментът е продаден, когато се опитали да платят сметката за ток и открили, че партидата вече е на друго име.

„Тя не е викана при нотариуса, тя не знае за сделката и че е подписала документи за продажба на апартамент,“ споделя Иван.

След като семейството подало сигнал в прокуратурата, започнало разследване. И за тази сделка, и за друга схема, в която Георгиева е участвала, прокуратурата провежда разследване. Въпреки обвиненията, Ана Георгиева продължава да работи като брокер.

„Категорично заявявам, че съм потърпевшо лице,“ твърди Ана Георгиева в писмен отговор до NOVA.

Разследванията по случая продължават, а прокуратурата вече има множество документи, включително банкови извлечения, които показват спорни преводи на пари по сметките на Георгиева.

„Тези задължения надхвърляха сумата от 40 000 лева и са заплатени предимно с мои собствени средства по банков път,“ заявява Георгиева.

По случая с апартамента на Катрин, болна от Алцхаймер, прокуратурата също извършва проверка. Стойчо Стойнев, който проявил интерес към апартамента и платил капаро, твърди, че брокерката също го е подвела. И макар че сделката не се е осъществила, той все още не е получил обратно парите си.

„С Ана се чухме наскоро. Тя пожела да ѝ разпиша споразумение за връщане на парите и че не е била нейна вината за разпадането на сделката,“ разказва Стойчо.

Засега Георгиева не е върнала парите на своя клиент.