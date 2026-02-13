НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          НачалоБългарияИнциденти

          Камиони се удариха и запалиха на Северната тангента, шофьор загина

          13 февруари 2026 | 17:39 960
          Снимка: Христо Карагьозов
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Шофьор загина, а друг е ранен след тежка катастрофа между два камиона на Северната скоростна тангента в София. Инцидентът е станал при отбивката за Требич, като след удара превозните средства са се запалили.

          От Спешна помощ съобщиха, че жертвата е 65-годишен турски гражданин. Другият водач е българин на 59 години, който е с гръдна травма.

          Пътят е затворен за движение и в двете посоки – към ГКПП „Калотина“ и към автомагистрала „Хемус“, което доведе до образуване на задръстване. На място са изпратени полицейски екипи.

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут през Софийския околовръстен път (път II-18) и се регулира от „Пътна полиция“.

           

