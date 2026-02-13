Китай е предоставил енергийна помощ на Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибиха обяви на 13 февруари, че Китай е предоставил енергийна помощ на Киев и той е поканил китайския си колега да посети Украйна, добавяйки, че Пекин може да помогне за прекратяване на войната с Русия, съобщава Reuters.

- Реклама -

„Китай може да играе важна роля в установяването на справедлив мир за Украйна. Оценяваме подкрепата на Китай за териториалната цялост и суверенитет на Украйна и проведохме много съдържателен и прагматичен разговор“, заяви Сибиха след среща с китайския външен министър Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност.

В същото време на уебсайта на украинското външно министерство се посочва, че Сибиха е информирал китайския си колега за ситуацията на фронтовата линия, руските атаки срещу енергийната система и щетите, причинени на китайските компании от руските удари.

„Благодарен съм за решението на Пекин да предостави на Украйна допълнителен пакет хуманитарна енергийна помощ“, добави украинският външен министър.