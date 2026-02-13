НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Китай е предоставил енергийна помощ на Украйна

          13 февруари 2026 | 14:13 460
          Китай
          Китай
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Украинският външен министър Андрий Сибиха обяви на 13 февруари, че Китай е предоставил енергийна помощ на Киев и той е поканил китайския си колега да посети Украйна, добавяйки, че Пекин може да помогне за прекратяване на войната с Русия, съобщава Reuters.

          - Реклама -
            
            

          „Китай може да играе важна роля в установяването на справедлив мир за Украйна. Оценяваме подкрепата на Китай за териториалната цялост и суверенитет на Украйна и проведохме много съдържателен и прагматичен разговор“, заяви Сибиха след среща с китайския външен министър Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност.

          В същото време на уебсайта на украинското външно министерство се посочва, че Сибиха е информирал китайския си колега за ситуацията на фронтовата линия, руските атаки срещу енергийната система и щетите, причинени на китайските компании от руските удари.

          „Благодарен съм за решението на Пекин да предостави на Украйна допълнителен пакет хуманитарна енергийна помощ“, добави украинският външен министър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Марк Рюте призова лидерите на НАТО да „не попадат в капана“ на руската пропаганда

          Христо Иванов -
          Относно Украйна той казва, че НАТО трябва да продължи да подкрепя Украйна и „да прави повече за Украйна“.
          Война

          Група руски войници са се крили четири месеца в контролиран от ВСУ град в Украйна

          Христо Иванов -
          През цялото време са получавали помощ от местни жители
          Война

          За първи път от края на Студената война: Европа обсъжда разработката на ядрено оръжие

          Христо Иванов -
          Ако на Вашингтон вече не може да се има доверие, Европа е изправена пред перспективата да остане сама срещу Русия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions