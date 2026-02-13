Китай и Русия: Ще окажем всякаква помощ на Куба, въпреки САЩ

Китай изрази готовност да предостави помощ на Куба „по най-добрия възможен начин“ за справяне с енергийната криза, предизвикана от новите санкции на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи говорителят на китайското министерство на външните работи Лин Джиан, потвърдявайки ангажимента на Китай да помогне на Куба.

- Реклама -

Позицията на Китай спрямо Куба и действията на САЩ

Лин Джиан осъди действията на САЩ, наричайки ги „безчовечни“, и заяви, че тези мерки лишават кубинския народ от основни права на оцеляване и развитие. Той добави, че Китай ще направи всичко възможно, за да предостави необходимата помощ на Куба, като конкретните мерки ще бъдат уточнени след консултации с кубинските власти.

Тези изказвания идват, когато Куба е в разгара на сериозна енергийна криза, предизвикана от прекратените доставки на венецуелски нефт за Хавана. Администрацията на Тръмп наложи нови санкции срещу Куба, обявявайки страната за заплаха за националната сигурност на САЩ и наложи допълнителни мита върху страните, които продават нефт на Куба.

Куба и текущата енергийна криза

В отговор на ситуацията Куба наложи извънредни мерки за пестене на горива. В края на февруари беше спряно доставянето на авиационен керосин, което доведе до затруднения за международни авиокомпании и множество туристи в страната. Столицата Хавана беше засегната от прекъсвания на електричеството до 20 часа на ден, което сериозно се отразява на болници, училища и обществен транспорт.

Подкрепа от Китай и Русия

Китай и Русия се намесиха с подкрепа за Куба. Китай предложи финансова и хуманитарна помощ, включително 60 000 тона ориз и 80 милиона долара спешна помощ. Русия също изрази солидарност, като заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков потвърди, че Русия е започнала да предоставя материална помощ и ще продължи да подкрепя Куба въпреки натиска от страна на САЩ.

Геополитическата игра и международният контекст

Подкрепата на Китай и Русия за Куба идва в контекста на нарастващо напрежение в Латинска Америка, където САЩ усилват натиска върху страните, които поддържат търговски отношения с Куба. САЩ предприеха мерки за блокиране на нефтени доставки и заплашиха с нови санкции тези, които подкрепят кубинския режим.

Въпреки усилията на САЩ, експерти отбелязват, че икономическата мощ на Китай в региона е трудно да бъде догонена от Америка, като китайските инициативи в Латинска Америка продължават да нарастват.