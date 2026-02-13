НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:29 Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев16:02 Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР15:34 Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение10:30 Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването09:13 Филип Гунев: Мълчанието за сигналите по случая „Петрохан“ от ГДБОП и ДАНС е грешка
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Китай стартира проекта PLANeT за декодиране на генома на растенията

          13 февруари 2026 | 17:54 200
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Китайски учени поставиха началото на международния проект PLANeT, чиято цел е декодиране на генетичния код на основни видове сухоземни растения. Инициативата се стреми да създаде пълно „дърво на живота“ и да адресира въпроси, свързани с продоволствената сигурност и биоразнообразието, предаде КМГ.

          - Реклама -
            
            

          Програмата стартира официално в Пекин под ръководството на Института за селскостопанска геномика в Шънджън, Ботаническото дружество на Китай и Пекинския университет. Партньори са над 40 институции от 15 държави.

          По данни на изследователите над 99% от около 450 000 вида сухоземни растения нямат висококачествени референтни геноми. Липсата на данни ограничава разбирането за еволюцията и функционалния потенциал на флората.

          Уан Ли, главен изследовател от Китайската академия за селскостопанските науки, заяви, че екипите ще вземат проби от разреди и семейства, които липсват в настоящите бази данни. Чрез филогенетични методи учените планират да изяснят спорни еволюционни връзки и времето на разклоняване между основните групи растения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Космос

          „Потенциално опасен“ астероид се доближава до Земята на 14 февруари

          Михаил Георгиев -
          Астероид без риск; възможен удар в Луната.
          Политика

          Мерц призна в Мюнхен: Старият световен ред вече не съществува

          Никола Павлов -
          „Културната война на движението МАГА не е наша“
          Свят

          Индия купува близо 300 ракети за С-400 от Русия

          Христо Иванов -
          Министерството на отбраната одобри и годишен договор за поддръжка на индийски системи С-400.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions