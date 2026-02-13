Китайски учени поставиха началото на международния проект PLANeT, чиято цел е декодиране на генетичния код на основни видове сухоземни растения. Инициативата се стреми да създаде пълно „дърво на живота“ и да адресира въпроси, свързани с продоволствената сигурност и биоразнообразието, предаде КМГ.

Програмата стартира официално в Пекин под ръководството на Института за селскостопанска геномика в Шънджън, Ботаническото дружество на Китай и Пекинския университет. Партньори са над 40 институции от 15 държави.

По данни на изследователите над 99% от около 450 000 вида сухоземни растения нямат висококачествени референтни геноми. Липсата на данни ограничава разбирането за еволюцията и функционалния потенциал на флората.

Уан Ли, главен изследовател от Китайската академия за селскостопанските науки, заяви, че екипите ще вземат проби от разреди и семейства, които липсват в настоящите бази данни. Чрез филогенетични методи учените планират да изяснят спорни еволюционни връзки и времето на разклоняване между основните групи растения.