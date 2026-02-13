НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Костадинов подкрепя Радев, но поставя въпроси за националната сигурност

          Костадин Костадинов критикува ДАНС, Прокуратурата и МВР, а също така поставя съмнения за връзки с ПП-ДБ

          13 февруари 2026 | 09:35 931
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, заяви, че привържениците на партията му ще подкрепят Румен Радев на предстоящите избори. Той подчерта, че няма ясно разграничение между тях и президента, въпреки обвиненията, че Възраждане има руски симпатии. Според него, когато Радев е дал мандат на турска партия, не е имало проблем. Костадинов добави, че партията му не се дистанцира от Радев, но поставя въпроса за националната сигурност.

          - Реклама -
            
            
          Костадинов се ядоса на Йотова заради ветото върху промените в Изборния кодекс  Костадинов се ядоса на Йотова заради ветото върху промените в Изборния кодекс 

          Той подложи на критика ДАНС, Прокуратурата и МВР, наричайки ги „превзети институции“. Лидерът на Възраждане подчерта, че след два месеца предстоят избори и изрази надежда, че българските граждани ще оценят какво правят политическите партии. Костадинов се надява, че секретарката на Радев ще назначи новите представители на институциите в най-скоро време.

          Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ Скандал в парламента: Костадинов санкциониран след остра декларация срещу ПП-ДБ

          Що се отнася до случая „Петрохан“, той заяви, че има чадър над подобни секти, които имат връзки с управляващите. Според него, ПП-ДБ е „тумор в обществото ни“. Костадинов добави, че ПП-ДБ може да е организирана престъпна група.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Двама министри ще отговарят на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол

          Росица Николаева -
          Преди началото на парламентарния контрол депутатите трябва да разгледат и гласуват ратификацията на две споразумения
          България

          Христо Терзийски пред Евроком: МВР са перфектни за „Петрохан“. Обясни разговора с шефа на ДАНС (видео)

          Екип Евроком -
          Според народния представител темата на краткия диалог е била битова - къде се оставят телефоните
          Крими

          Калин Стоянов: Лесно е да се провери дали е имало сигнал по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          "Дали е имало сигнал по случая „Петрохан“ по време на моето ръководство на ГДБОП, е лесно проверимо", заяви Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions