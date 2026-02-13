Костадинов подкрепя Радев, но поставя въпроси за националната сигурност

Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, заяви, че привържениците на партията му ще подкрепят Румен Радев на предстоящите избори. Той подчерта, че няма ясно разграничение между тях и президента, въпреки обвиненията, че Възраждане има руски симпатии. Според него, когато Радев е дал мандат на турска партия, не е имало проблем. Костадинов добави, че партията му не се дистанцира от Радев, но поставя въпроса за националната сигурност.

Той подложи на критика ДАНС, Прокуратурата и МВР, наричайки ги „превзети институции“. Лидерът на Възраждане подчерта, че след два месеца предстоят избори и изрази надежда, че българските граждани ще оценят какво правят политическите партии. Костадинов се надява, че секретарката на Радев ще назначи новите представители на институциите в най-скоро време.

Що се отнася до случая „Петрохан“, той заяви, че има чадър над подобни секти, които имат връзки с управляващите. Според него, ПП-ДБ е „тумор в обществото ни“. Костадинов добави, че ПП-ДБ може да е организирана престъпна група.