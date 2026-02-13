Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група

„Има държавен чадър и над сектата от „Петрохан“, и над групировката КУБ“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в парламента. Според него, ако тези организации не бяха защитени от държавата, не би било възможно да съществуват.

„Как може да съществуват тези организации, ако нямат държавен чадър над себе си? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това?" – попита Костадинов.

Той изрази критика към ДАНС и прокуратурата, заявявайки, че те са безполезни в разследването на тези въпроси. Според Костадинов, обясненията на ПП-ДБ относно случая с „Петрохан“ не са достатъчни.

„ПП-ДБ е тумор в българската политическа система, но пък е важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ,“ добави лидерът на „Възраждане“.

Костадинов подчерта и разкритията, че политици от ПП-ДБ, като Борислав Сандов и Васил Терзиев, са били в хижа „Петрохан“, след като самите те признали това. Той не изключва възможността ПП-ДБ да бъде организирана престъпна група.

„Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група,“ заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ също коментира интервю на председателя на изселническата организация „Бултюрк“ Рафет Улутюрк, който открито заяви, че турците ще подкрепят партията на Румен Радев. Костадинов подчерта, че действията на президента и на Йотова във връзка с промените в Изборния кодекс показват зависимост и влияние.