      петък, 13.02.26
          ГОРЕЩО
          Икономика

          Красимир Манов: Високите сметки за ток са следствие на умишлен дефицит на мощности

          Депутатът от партия МЕЧ Красимир Манов определи обясненията на електроразпределителните дружества (ЕРП) за високите сметки като „пълни глупости“. В разговор с водещия Николай Колев той коментира сигналите за двойни и тройни суми в месечните фактури на домакинствата.

          Според народния представител в енергийната система умишлено се поддържа недостиг на мощност от порядъка на 1000–2000 мегавата. Манов заяви, че това е основната причина България и Румъния да регистрират най-високите цени на електричеството в региона през разглеждания период.

          По време на изслушването в ресорната комисия представителите на ЕРП-тата и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са оправдали поскъпването с физични закони и потреблението на уреди като чайници. Манов отхвърли тези аргументи и подчерта, че става въпрос за „измамни схеми“, които пълнят джобовете на дружествата.

          Напрежението в сектора е съпроводено с липса на комуникация от страна на изпълнителната власт. Красимир Манов съобщи, че министърът на енергетиката не отговаря на телефонни обаждания дори от депутати на ГЕРБ и от председателя на енергийната комисия Павела Митова.

          Политическата сила настоява за одържавяване на електроразпределителните дружества като единствена ефективна мярка за справяне с проблема.

          Политика

          Йотова: Вероятно на 19 февруари ще издам указа за служебния кабинет

          Владимир Висоцки -
          Йотова коментира и отношенията със Скопие, като предупреди за опити на ръководството на Република Северна Македония да намери „друго лоби“ за заобикаляне на първия преговорен клъстер, свързан с човешките права.
          Политика

          Златан Златанов: ПП-ДБ са отрочета на Сорос, които превръщат България в обезлюдена пустиня

          Екип Евроком -
          Златанов определи представителите на ПП-ДБ като „мизантропи“ и „отрочета на Сорос“. Той отправи остри обвинения, че действията им са довели до ликвидиране на армията и здравеопазването, както и до опити за премахване на българския лев.
          България

          „Непокорна България“: 1% от БВП за култура и край на модела „Борисов и Пеевски“

          Катя Илиева -
          В икономическия сектор формацията, оглавявана от Корнелия Нинова, предлага промяна в механизма на субсидиране в земеделието
          Вашият коментар
