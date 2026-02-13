Депутатът от партия МЕЧ Красимир Манов определи обясненията на електроразпределителните дружества (ЕРП) за високите сметки като „пълни глупости“. В разговор с водещия Николай Колев той коментира сигналите за двойни и тройни суми в месечните фактури на домакинствата.

Според народния представител в енергийната система умишлено се поддържа недостиг на мощност от порядъка на 1000–2000 мегавата. Манов заяви, че това е основната причина България и Румъния да регистрират най-високите цени на електричеството в региона през разглеждания период.

По време на изслушването в ресорната комисия представителите на ЕРП-тата и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са оправдали поскъпването с физични закони и потреблението на уреди като чайници. Манов отхвърли тези аргументи и подчерта, че става въпрос за „измамни схеми“, които пълнят джобовете на дружествата.

Напрежението в сектора е съпроводено с липса на комуникация от страна на изпълнителната власт. Красимир Манов съобщи, че министърът на енергетиката не отговаря на телефонни обаждания дори от депутати на ГЕРБ и от председателя на енергийната комисия Павела Митова.

Политическата сила настоява за одържавяване на електроразпределителните дружества като единствена ефективна мярка за справяне с проблема.