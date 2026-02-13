НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Кристиан Макун остава извън групата

          Централният защитник аут и за мача с Ботев Пловдив

          13 февруари 2026 | 10:51
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Централният защитник на Левски Кристиан Макун остана извън тренировъчния процес на отбора и най-вероятно няма да бъде на линия за предстоящия двубой срещу Ботев Пд. Той страда от мускулна травма след победата у дома над Ботев Враца (3:1).

          Поради тази контузия, 25-годишният южноамериканец не беше на разположение на треньора Веласкес за четвъртфиналния мач с Лудогорец в Разград, загубен с 0:1.

          Срещата с „жълто-черните“ е насрочена за неделя от 17:00 часа. От щаба на „сините“ се надяват, че Макун ще е възстановен и ще може да се включи за гостуването на ЦСКА 1948 на 22 февруари.

          Последвайте Евроком в Google News

