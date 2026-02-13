НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски поздрави Станимир Стоилов

          ПФК „Левски“ пожелава на Станимир Стоилов здраве, лични и професионални успехи

          13 февруари 2026 | 11:09 370
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес един от най-успешните треньори в историята на „Левски“ Станимир Стоилов празнува своя 59-ти рожден ден.

          - Реклама -
            
            

          Започва футболната си кариера във втородивизионния „Хасково“, откъдето през 1990 година преминава в „Левски“. Със синята фланелка записва 262 мача и вкарва 51 гола. Като футболист има 4 шампионски титли на България (1994/95, 1999/2000, 2000/01 и 2001/02 година) и 5 национални купи (1991, 1992, 2000, 2002, 2003 година). От 1992 до 2000 година записва 14 мача и вкарва 3 гола с националния екип на България. Носи още екипите на „Фенербахче“ (Турция), ЦСКА, „Кампомайорензе“ (Португалия) и „Славия“.

          Треньорската си кариера започва в началото на 2004 година като селекционер на юношеския национален отбор до 16 години. От лятото на 2004 година е старши треньор на „Левски“, с който печели два пъти шампионската титла на България (2005/06 и 2006/07 година), два пъти Купата на страната (2005 и 2007 година) и два пъти Суперкупата на България (2005 и 2007 година). През сезон 2005/06 година достига до 1/4 финал в турнира за Купата на УЕФА. Именно начело на „сините“ става първият български треньор, чийто отбор влиза в Шампионска лига – през сезон 2006/07 година.

          През 2007 година е селекционер на националния отбор на България в двата мача срещу Беларус от квалификационните групи за европейското първенство през 2008 г., като печели и двете срещи. Поема отново представителния отбор на България в началото на 2009 година, като остава на поста до септември 2010 година.

          Води още „Литекс“, „Анортозис“ (Кипър), „Ботев“ (Пловдив), „Астана“ (Казахстан) и националния отбор на Казахстан.

          В началото на септември 2021 година се завръща в „Левски“, а през 2022 година печели Купата на България начело на „сините“.

          В момента е треньор на турския „Гьозтепе“.

          ПФК „Левски“ пожелава на Станимир Стоилов здраве, лични и професионални успехи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Тайсън Фюри ще е след два месеца на стадиона на Тотнъм

          Станимир Бакалов -
          Това ще бъде първият му мач след загубата от Олександър Усик през декември 2024
          Баскетбол

          Трипъл-дабъл на Леброн Джеймс изведе Лейкърс до успех

          Николай Минчев -
          "Езерняците" надвиха Далас със 124:104 точки
          Спорт

          Наско Сираков на среща с един от най-богатите българи

          Станимир Бакалов -
          Визитата е била свързана с финансовото бъдеще на Левски
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions