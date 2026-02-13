НА ЖИВО
          - Реклама -
          Лидерите на ЕС се споразумяха да ускорят икономическите реформи за конкурентоспособност

          На срещата в белгийския замък "Алден Бизен" беше постигнато съгласие за ускорено действие в областта на икономическите реформи

          13 февруари 2026 | 08:58
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерите на Европейския съюз се споразумяха за широк набор от ангажименти с цел подобряване на общия вътрешен пазар. Целта е европейските предприятия да бъдат конкурентоспособни и да оцеляват в агресивната икономическа надпревара със САЩ и Китай.

          - Реклама -
            
            

          На срещата в белгийския замък „Алден Бизен“ лидерите подчертаха колко спешно трябва да се действа и се съгласиха да ускорят действията по пакета от икономически реформи. Те обсъдиха премахването на ненужни регулации, завършването на единния пазар и прилагането на защитни мерки за стратегическите сектори.

          Лидерите на ЕС търсят формула за по-конкурентна Европа, но остават разделени за пътя напред Лидерите на ЕС търсят формула за по-конкурентна Европа, но остават разделени за пътя напред

          „Днес се съсредоточихме предимно върху начините за мобилизиране на частни инвестиции. И бях доволен да чуя единодушната подкрепа за увеличаването на спестяванията и инвестициите. Европа се нуждае от единна и ефективна финансова система, която да превръща спестяванията в инвестиции. През 2026 г. Старият континент ще постигне целите си. Миналата година го направихме в областта на отбраната, тази година ще го направим в областта на конкурентоспособността”, коментира председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          62-ата Международна конференция по сигурността събира в Мюнхен световните лидери

          Дамяна Караджова -
          Предстоящи дискусии включват теми за трансатлантическите отношения, европейската сигурност и възможните регионални конфликти
          Здраве

          Вирусът Нипа: Висока смъртност, но нисък риск от пандемия

          Екип Евроком -
          През януари бе регистриран смъртен случай в Бангладеш, а в Индия властите отчетоха нови заболели в началото на годината.
          Политика

          Тръмп отмени зелените стандарти за автомобилните емисии в САЩ

          Владимир Висоцки -
          В изявление от Белия дом държавният глава уточни, че се прекратяват всички допълнителни екологични изисквания, наложени върху моделите превозни средства и двигателите, произведени между 2012 и 2027 година, както и за периодите след това.
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

