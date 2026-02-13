Лидерите на ЕС се споразумяха да ускорят икономическите реформи за конкурентоспособност

Лидерите на Европейския съюз се споразумяха за широк набор от ангажименти с цел подобряване на общия вътрешен пазар. Целта е европейските предприятия да бъдат конкурентоспособни и да оцеляват в агресивната икономическа надпревара със САЩ и Китай.

На срещата в белгийския замък „Алден Бизен“ лидерите подчертаха колко спешно трябва да се действа и се съгласиха да ускорят действията по пакета от икономически реформи. Те обсъдиха премахването на ненужни регулации, завършването на единния пазар и прилагането на защитни мерки за стратегическите сектори.

„Днес се съсредоточихме предимно върху начините за мобилизиране на частни инвестиции. И бях доволен да чуя единодушната подкрепа за увеличаването на спестяванията и инвестициите. Европа се нуждае от единна и ефективна финансова система, която да превръща спестяванията в инвестиции. През 2026 г. Старият континент ще постигне целите си. Миналата година го направихме в областта на отбраната, тази година ще го направим в областта на конкурентоспособността”, коментира председателят на Европейския съвет Антониу Коща.