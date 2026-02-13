Френският президент Еманюел Макрон заяви по време на Мюнхенската конференция по сигурността, че западните държави ще трябва да се справят с една агресивна Русия дори и след края на войната в Украйна. Според него решението на конфликта не се състои в изпълнението на руските искания, а в засилването на натиска върху Москва. Президентът призова за демонстрация на сила и устойчивост, като определи настоящия момент като време за смелост и категорично отхвърли тезите за европейски упадък.

Държавният глава настоя, че континентът трябва да се утвърди като геополитическа сила, въпреки че това не е било характерно за Европа досега. Макрон отбеляза, че след евентуално мирно споразумение Европа ще трябва сама да дефинира правилата си за съвместно съществуване с Руската федерация. Като част от дългосрочната стратегия той повдигна въпроса за потенциалното интегриране на френските ядрени сили в общата архитектура на сигурността.

Темата бе коментирана и от германския канцлер Фридрих Мерц, който потвърди, че е започнал диалог с френския си колега за „европейско ядрено възпиране“. Франция е единствената страна членка на ЕС със собствен ядрен арсенал, докато останалите разчитат на защитата на САЩ. Мерц обаче предупреди, че всяка европейска инициатива трябва стриктно да се вписва в ангажиментите към НАТО и не бива да се допуска възникването на различни зони на сигурност на континента.

Германският лидер бе категоричен, че не трябва да има различия в защитата на отделните държави членки. В края на този месец се очаква Еманюел Макрон да обяви официално актуализацията на френската ядрена доктрина в специална реч.