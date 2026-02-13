НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Макрон: Ще се изправим пред агресивна Русия и след края на войната

          13 февруари 2026 | 22:28 330
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френският президент Еманюел Макрон заяви по време на Мюнхенската конференция по сигурността, че западните държави ще трябва да се справят с една агресивна Русия дори и след края на войната в Украйна. Според него решението на конфликта не се състои в изпълнението на руските искания, а в засилването на натиска върху Москва. Президентът призова за демонстрация на сила и устойчивост, като определи настоящия момент като време за смелост и категорично отхвърли тезите за европейски упадък.

          - Реклама -
            
            

          Държавният глава настоя, че континентът трябва да се утвърди като геополитическа сила, въпреки че това не е било характерно за Европа досега. Макрон отбеляза, че след евентуално мирно споразумение Европа ще трябва сама да дефинира правилата си за съвместно съществуване с Руската федерация. Като част от дългосрочната стратегия той повдигна въпроса за потенциалното интегриране на френските ядрени сили в общата архитектура на сигурността.

          Темата бе коментирана и от германския канцлер Фридрих Мерц, който потвърди, че е започнал диалог с френския си колега за „европейско ядрено възпиране“. Франция е единствената страна членка на ЕС със собствен ядрен арсенал, докато останалите разчитат на защитата на САЩ. Мерц обаче предупреди, че всяка европейска инициатива трябва стриктно да се вписва в ангажиментите към НАТО и не бива да се допуска възникването на различни зони на сигурност на континента.

          Германският лидер бе категоричен, че не трябва да има различия в защитата на отделните държави членки. В края на този месец се очаква Еманюел Макрон да обяви официално актуализацията на френската ядрена доктрина в специална реч.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          СЗО одобри нова ваксина срещу полиомиелит

          Владимир Висоцки -
          Предварителната квалификация удостоверява, че препаратът отговаря на международните стандарти за качество и безопасност. Решението позволява на агенции на ООН, като УНИЦЕФ, да закупуват и разпространяват ваксината за имунизационни кампании.
          Война

          Швеция обяви нова помощ за Украйна като част от пакет за 500 млн. долара

          Владимир Висоцки -
          Министърът на отбраната Пол Йонсон коментира, че Швеция остава твърдо на позицията си за солидарност с Украйна.
          Война

          Тръмп няма да даде гаранции за сигурност на Киев преди мирна сделка с Москва

          Владимир Висоцки -
          Мирният процес е в застой заради нерешения спор около териториалния контрол. Русия настоява украинските войски да се изтеглят от целия регион на Донбас, включително от районите, които не са под окупацията на руската армия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions