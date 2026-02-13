НА ЖИВО
          Макс Ебонг: Искаме да печелим всеки мач!

          Лапоухов ми помага много, страхотно момче е, коментира Макс Ебонг

          13 февруари 2026 | 12:32 90
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Огромната емоция, с която Макс Ебонг отпразнува първото си попадение за ЦСКА, бе показателна за желанието, с което националът на Беларус гори във всеки мач за „армейците“. Не само заради първото си попадение с червения екип, но и с цялостното си представяне, Макс вече доказва, че периодът на адаптация върви успешно и той може да играе важна роля за тима на Христо Янев в бъдеще.

          „Това бе първият ми гол за ЦСКА. Беше много емоционален и важен момент за мен, защото още след първите ми мачове мога да кажа, че съм допринесъл с нещо за този клуб. Бях невероятно щастлив. Когато празнувахме гола, усетих колко радостни са и нашите фенове. Беше лудо, наистина бях толкова щастлив“, признава Ебонг в първото си интервю специално за медийните канали на ЦСКА.

          Макс разкри и интересна подробност за дебютния си гол за ЦСКА: „Обикновено бележа с крак, но през кариерата ми имам голове и с глава. Това обаче бе първото ми попадение след центриране от корнер“.

          Ебонг дойде в ЦСКА със солидна визитка – 6 сезона като основен футболист на казахстанския Астана и над 50 двубоя за националния тим на Беларус. Той приема ЦСКА като следващото важно предизвикателство в кариерата си. „Прекарах 6 години в Астана. За мен това бе важен период, натрупах опит в добър отбор. Сега обаче дойде моментът за промяна, исках да направя следващата крачка, вече в Европа и в един силен клуб. Тук се чувствам толкова добре, много съм щастлив, че съм на това място. Мисля, че всичко ще е ок“.

          Още от първия ден в София Макс усеща важната подкрепа на своя сънародник Фьодор Лапоухов. „Той ми помага много. Страхотно момче. Ако трябва да съм честен, преди в националния отбор не бяхме толкова близки. Тук постоянно сме заедно. Той също беше много щастлив, че друг играч от Беларус ще играе за клуба. Помогна ми страшно много – както в ежедневието, така и на терена. Много съм му благодарен за всичко, което прави за мен. Поговорих с него за клуба, за футболистите, за треньорите… Той ми разказа, че това е добър клуб с голямо бъдеще. Каза ми и за страхотните фенове, които не спират да подкрепят отбора във всеки мач и по всяко време. Това ме впечатли“.

          ЦСКА се представя във възходяща линия, а Ебонг е концентриран върху важните цели, които ще позволят на тима да се завърне на европейската сцена: „Искаме да печелим всеки следващ мач. За нас това е важно, както и да вземем Купата, тъй като ще ни даде възможност да играем в Европа“.

          Утре на него и съотборниците му предстои ново важно изпитание – този път в шампионата: „Искаме просто да спечелим. Това е най-важното. Понякога не е от значение как се развива мачът, важното е да побеждаваме. В халфовата линия имаме много добри играчи. Футболисти с много опит, които също ми помагат да се адаптирам към отбора“.

          Напред, червените!

          Макс вярва, че има един сигурен начин футболистите да зарадват феновете на ЦСКА: „Искаме да печелим всеки мач, за да ги направим щастливи“.

