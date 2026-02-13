Марк Рюте призова лидерите на НАТО да „не попадат в капана“ на руската пропаганда

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира вчерашната министерска среща на НАТО в Брюксел, където заяви, че е усетил „промяна в начина на мислене“ сред лидерите на масата за преговори, съобщава The Guardian.

„Оплакваме се от години, десетилетия, че в Европа не харчим достатъчно за отбрана. Това се промени след срещата на върха в Хага. Промяната в начина на мислене е, че вчера в залата всички усетихме ясно обединение на визията и единството. Европа наистина се засилва, Европа играе по-водеща роля в НАТО“, отбеляза той.

Относно Украйна той казва, че НАТО трябва да продължи да подкрепя Украйна и „да прави повече за Украйна“.

Генералният секретар също така отбелязва, че Русия понася „колосални загуби“, докато продължава войната си в Украйна.

„Те искат да възприемаме руснаците като могъща мечка, но е безопасно да се каже, че те напредват в Украйна със скоростта на градински охлюв, така че не попадайте в капана на руската пропаганда“, заяви той.