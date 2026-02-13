Марко Рубио анонсира среща със Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността, която започва в петък и продължава три дни. Самият Рубио обяви срещата, пише CNN. Той вярва, че украинският лидер ще присъства.

„Мисля, че ще бъде там и има шанс да го видя. Мисля, че е в графика ми, не съм 100% сигурен, но съм уверен, че ще го направим“, заяви държавният секретар.

Рубио отбеляза и руските удари срещу Украйна на фона на суровата зима.

„Ужасно е. Това е война. Затова искаме войната да приключи. Хората страдат. Това е най-студеното време на годината. Има страдания, каквито не можете да си представите. Това е проблемът с войната. Ето защо войните са лоши и затова работим усилено повече от година, за да се опитаме да сложим край на тази война“, отбеляза държавният секретар.

Относно отношенията между Вашингтон и Европейския съюз, Рубио отбеляза, че „Европа е важна за нас“.

„Ние сме дълбоко свързани с Европа и нашето бъдеще винаги е било и ще бъде свързано. Просто трябва да поговорим за това как изглежда това бъдеще“, обясни той.