НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Марко Рубио анонсира среща със Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността

          13 февруари 2026 | 09:51 370
          Марко Рубио
          Марко Рубио
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски на Мюнхенската конференция по сигурността, която започва в петък и продължава три дни. Самият Рубио обяви срещата, пише CNN. Той вярва, че украинският лидер ще присъства.

          - Реклама -
            
            

          „Мисля, че ще бъде там и има шанс да го видя. Мисля, че е в графика ми, не съм 100% сигурен, но съм уверен, че ще го направим“, заяви държавният секретар.

          Рубио отбеляза и руските удари срещу Украйна на фона на суровата зима.

          „Ужасно е. Това е война. Затова искаме войната да приключи. Хората страдат. Това е най-студеното време на годината. Има страдания, каквито не можете да си представите. Това е проблемът с войната. Ето защо войните са лоши и затова работим усилено повече от година, за да се опитаме да сложим край на тази война“, отбеляза държавният секретар.

          Относно отношенията между Вашингтон и Европейския съюз, Рубио отбеляза, че „Европа е важна за нас“.

           „Ние сме дълбоко свързани с Европа и нашето бъдеще винаги е било и ще бъде свързано. Просто трябва да поговорим за това как изглежда това бъдеще“, обясни той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Преговорите за мир увиснаха, Украйна чака ясен отговор от Русия

          Христо Иванов -
          Според Зеленски ключовата задача сега е да се ускори прехвърлянето на пакети за противовъздушна отбрана на Украйна
          Война

          Украински военен: Руснаците увеличиха кил-зоната за ВСУ, в бъдеще ще става и по-трудно

          Христо Иванов -
          Тази тенденция може да се засили в бъдеще, тъй като гъсти градски агломерации вече не съществуват извън Донбас.
          Война

          Русия атакува Украйна с „Искандер“ и над 150 дрона

          Христо Иванов -
          Регистрирани са попадения на ракети и 22 дрона на 18 места
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions