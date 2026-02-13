Марта Кос заплаши със спиране на 1,6 млрд евро за Сърбия заради новите закони

Европейският съюз може да задържи част от пакет от 1,6 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства за Сърбия, след като Белград прие закони, които според Марте Кос, комисар по разширяването на ЕС, „подкопават доверието“ в ангажимента на страната към върховенството на закона.

„Тези изменения подкопават доверието. Все по-трудно е за тези в Брюксел, които са готови да продължат напред със Сърбия, да защитят позицията си", заяви Кос.

Тя допълни, че Европейската комисия преразглежда финансирането за Сърбия по Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, който цели да приведе региона в съответствие с правилата на ЕС и да привлече страни като Сърбия в съюза. Сърбия е получила 1,6 милиарда евро по програмата, но средствата са обвързани с предварителни условия, свързани с върховенството на закона.

Очаква се преразглеждането на финансирането да бъде извършено след становището на Венецианската комисия.

Сърбия започна официални преговори за присъединяване към ЕС през 2014 г., но напредъкът беше забавен заради широко разпространената корупция и слабите институции в страната.

Министерството на правосъдието на Сърбия заяви, че новите закони ще подобрят ефективността на съдебната система чрез рационализиране на процеса на вземане на решения. След отрицателните реакции Сърбия поиска становище от Венецианската комисия, която е експертната група по конституционно право на Съвета на Европа.