Столичната полиция задържа 45-годишен мъж за убийството на сина му и нанасянето на тежки телесни повреди на дъщеря му и майка му. Сигналът за инцидента на ул. „Гълъбец“ в кв. „Подуяне“ е подаден на спешния телефон 112 в 5:40 часа сутринта в четвъртък.

По първоначални данни на разследващите скандалът е започнал, след като мъжът се прибрал около 5:00 часа и пуснал силна музика. 21-годишният му син направил забележка, след което бащата го нападнал с кухненски нож и му нанесъл смъртоносни рани.

Шумът събудил 15-годишната дъщеря на нападателя и неговата майка. Мъжът ранил момичето няколко пъти, а възрастната жена се опитала да я защити, при което също пострадала. Ученичката успяла да се свърже с дежурния оператор на 112 и да съобщи, че баща ѝ напада семейството. Пристигналите на място екипи на 5-о РУ и Спешна помощ са заварили извършителя в жилището.

Пострадалото момиче е настанено в „Пирогов“, а бабата – в ИСУЛ. От лечебните заведения съобщиха, че и двете са претърпели операции и състоянието им остава с опасност за живота. Майката на децата е пристигнала от Пловдив веднага след инцидента.

Криминалистите работят по версия за отключена агресия след скорошна семейна раздяла. Съседи разказаха пред полицията, че мъжът наскоро променил поведението си. Проверява се хипотеза за хазартна зависимост, като пробите са показали, че по време на нападението задържаният не е употребил алкохол. Предстои прокуратурата да повдигне обвинения за убийство и два опита за убийство.