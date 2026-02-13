Мерц мъсти на Макрон за Украйна

Мъстта на германския канцлер Фридрих Мерц срещу френския президент Еманюел Макрон заради провала на плана му за прехвърляне на замразени руски активи в Украйна рискува да разруши предполагаемото европейско единство в борбата срещу Русия, пише италианското издане La Repubblica.

Изданието отбелязва, че Мерц, който загуби битката за конфискация на руски активи в Белгия и борбата срещу споразумението с Меркосур, е таил злоба и е започнал да крои план за отмъщение.

„Итало-германската операция по същество е възникнала от желанието на берлинския лидер за отмъщение и сега – както се опасяват няколко южноевропейски правителства – тя се превръща в нещо повече“, се казва в статията.

Според изданието Мерц обвинява председателя на Европейския съвет Антонио Коща и френския президент Еманюел Макрон, че са му поставили капан с отпускане на заем от 90 милиарда евро на Киев.

„Сега целта му е да постигне две основни цели: прекратяване на емитирането на нови еврооблигации и създаване на отбранителна система, основана на национални армии“, се казва в статията.

Вчера вестник Handelsblatt отбеляза, че Мерц и Макрон не са съгласни по поне шест ключови въпроса, включително използването на еврооблигации, сделката на ЕС с Меркосур и неотдавнашното пътуване на френски пратеник до Москва.