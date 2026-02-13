НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          Мерц мъсти на Макрон за Украйна

          13 февруари 2026 | 10:27 70
          Фридрих Мерц и Еманюел Макрон
          Фридрих Мерц и Еманюел Макрон
          
          Мъстта на германския канцлер Фридрих Мерц срещу френския президент Еманюел Макрон заради провала на плана му за прехвърляне на замразени руски активи в Украйна рискува да разруши предполагаемото европейско единство в борбата срещу Русия, пише италианското издане La Repubblica.

          Изданието отбелязва, че Мерц, който загуби битката за конфискация на руски активи в Белгия и борбата срещу споразумението с Меркосур, е таил злоба и е започнал да крои план за отмъщение.

          „Итало-германската операция по същество е възникнала от желанието на берлинския лидер за отмъщение и сега – както се опасяват няколко южноевропейски правителства – тя се превръща в нещо повече“, се казва в статията.

          Според изданието Мерц обвинява председателя на Европейския съвет Антонио Коща и френския президент Еманюел Макрон, че са му поставили капан с отпускане на заем от 90 милиарда евро на Киев.

          „Сега целта му е да постигне две основни цели: прекратяване на емитирането на нови еврооблигации и създаване на отбранителна система, основана на национални армии“, се казва в статията.

          Вчера вестник Handelsblatt  отбеляза, че Мерц и Макрон не са съгласни по поне шест ключови въпроса, включително използването на еврооблигации, сделката на ЕС с Меркосур и неотдавнашното пътуване на френски пратеник до Москва.

