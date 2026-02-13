Мерц призна в Мюнхен: Старият световен ред вече не съществува

На откритата сесия на Мюнхенската конференция по сигурността германският канцлер Фридрих Мерц отправи категорично послание към европейските съюзници, заявявайки, че „старият световен ред вече не съществува“ и е заменен от много по-несигурна обстановка, доминирана от съперничеството между великите сили и увеличеното фокусиране върху националните интереси.

„Политика на силата“ и новата реалност в международните отношения

Мерц подчерта, че международният ред, „основан на права и правила“, вече е не само несъществуващ, но и извън актуалността.

„Този ред, колкото и несъвършен да беше дори в най-добрите си дни, вече не съществува“, каза канцлерът.

Той предупреди, че светът преминава в нова ера, в която открито преобладава „политика на силата и великите сили“. Според Мерц, войната на Русия срещу Украйна е най-яркото проявление на новата реалност в международните отношения.

Китай и политическите предизвикателства

Мерц не пропусна да критикува и Китай, като заяви, че втората по големина икономика в света „систематично експлоатира зависимостта на другите“ и променя международния ред, за да го приспособи към своите цели. Той също така отбеляза, че след падането на Берлинската стена, еднополюсният момент е отминал и претенциите на САЩ за лидерство са оспорени, а може би дори изгубени.

Разривът между САЩ и Европа

Мерц посочи, че между САЩ и Европа е възникнал сериозен „разрив“, като акцентира върху необходимостта от изграждането на ново трансатлантическо партньорство. Той направи ясно разграничение между политическите насоки на Европа и САЩ, като заяви, че „културната война на движението МАГА не е наша“ и че Европа трябва да следва своя собствен път, като отхвърли митата и протекционизма в полза на свободната търговия.

Ново трансатлантическо партньорство

„В ерата на съперничеството между великите сили дори Съединените щати няма да бъдат достатъчно силни, за да действат самостоятелно. Членството в НАТО не е само конкурентно предимство за Европа. То е и конкурентно предимство за Съединените щати“, добави той.

Мерц изрази категорична подкрепа за климатичните споразумения и Световната здравна организация, като подчерта, че само с общи усилия могат да бъдат решени глобалните предизвикателства.

„Нека заедно възстановим и съживим трансатлантическото доверие. Европа прави своя принос“, призова той в края на речта си, като изрази надежда за ново стратегическо партньорство между Европа и САЩ в новата геополитическа реалност.