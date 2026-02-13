НА ЖИВО
          Мерц призна в Мюнхен: Старият световен ред вече не съществува

          Снимка: БГНЕС
          На откритата сесия на Мюнхенската конференция по сигурността германският канцлер Фридрих Мерц отправи категорично послание към европейските съюзници, заявявайки, че „старият световен ред вече не съществува“ и е заменен от много по-несигурна обстановка, доминирана от съперничеството между великите сили и увеличеното фокусиране върху националните интереси.

          „Политика на силата“ и новата реалност в международните отношения

          Мерц подчерта, че международният ред, „основан на права и правила“, вече е не само несъществуващ, но и извън актуалността.

          „Този ред, колкото и несъвършен да беше дори в най-добрите си дни, вече не съществува“, каза канцлерът.

          Той предупреди, че светът преминава в нова ера, в която открито преобладава „политика на силата и великите сили“. Според Мерц, войната на Русия срещу Украйна е най-яркото проявление на новата реалност в международните отношения.

          Китай и политическите предизвикателства

          Мерц не пропусна да критикува и Китай, като заяви, че втората по големина икономика в света „систематично експлоатира зависимостта на другите“ и променя международния ред, за да го приспособи към своите цели. Той също така отбеляза, че след падането на Берлинската стена, еднополюсният момент е отминал и претенциите на САЩ за лидерство са оспорени, а може би дори изгубени.

          Разривът между САЩ и Европа

          Мерц посочи, че между САЩ и Европа е възникнал сериозен „разрив“, като акцентира върху необходимостта от изграждането на ново трансатлантическо партньорство. Той направи ясно разграничение между политическите насоки на Европа и САЩ, като заяви, че „културната война на движението МАГА не е наша“ и че Европа трябва да следва своя собствен път, като отхвърли митата и протекционизма в полза на свободната търговия.

          Ново трансатлантическо партньорство

          „В ерата на съперничеството между великите сили дори Съединените щати няма да бъдат достатъчно силни, за да действат самостоятелно. Членството в НАТО не е само конкурентно предимство за Европа. То е и конкурентно предимство за Съединените щати“, добави той.

          Мерц изрази категорична подкрепа за климатичните споразумения и Световната здравна организация, като подчерта, че само с общи усилия могат да бъдат решени глобалните предизвикателства.

          „Нека заедно възстановим и съживим трансатлантическото доверие. Европа прави своя принос“, призова той в края на речта си, като изрази надежда за ново стратегическо партньорство между Европа и САЩ в новата геополитическа реалност.

