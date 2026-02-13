Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори с Русия в един глас на Путин

Михаил Ходорковски заяви, че Европа трябва да общува с Русия „в един глас“ за защита на своите интереси, в контекста на продължаващото напрежение с Москва, което наподобява ситуацията от Студената война. Той изрази своите резерви относно пълното възстановяване на отношенията с Русия под управлението на Владимир Путин, но подчерта, че каналите за диалог трябва да бъдат поддържани, за да се предотврати военен сблъсък.

- Реклама -

В интервюто си за АФП, Ходорковски прогнозира, че през следващите пет до десет години Европа ще се сблъска с нова Студена война с Русия, която вероятно ще бъде съпроводена от хибридна война. Той също така подчерта, че контактите с Русия са неизбежни, но въпросът е как да се водят тези разговори. Според него, Европа трябва да има единен представител, който да води преговорите с Путин.

Михаил Ходорковски, който някога беше най-богатият човек в Русия, влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора. В момента той живее в Лондон, където ръководи либерална опозиционна организация, противопоставяща се на руския президент.

Това изказване идва в момент, когато европейски лидери, включително френският президент Еманюел Макрон, обмислят възобновяване на контактите с Москва след четири години на напрежение около войната в Украйна. Макрон заяви, че Европа трябва да търси диалог с Путин, вместо да оставя Съединените щати да водят преговорите за прекратяване на руската инвазия, като настоя това да бъде направено при координация между европейските столици.