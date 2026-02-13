Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция

Около 450 000 домакинства в южната част на Франция останаха без електрозахранване, съобщи операторът Енедис, ден след като мощна буря премина през региона, причинявайки изкоренени дървета и наводнени пътища.
Силните ветрове и проливни дъждове предизвикаха хаос не само в южна Франция, но и в северна Испания и части от Португалия, водейки до отмяна на полетите, влаковете и фериботите, както и до сериозни затруднения по пътната мрежа.
Френските власти съобщиха за загинал шофьор на камион, след като дърво е пробило предното стъкло на превозното средство. В Испания десетки хора са пострадали при инциденти, свързани с лошото време, а в Португалия частично е рухнал виадукт заради наводнения.
Метеоролозите определиха бурята, наречена Нилс, като „необичайно силна“, а Енедис обяви, че е мобилизирал около 3000 служители за възстановяване на електрозахранването.
Жителите на южна Франция разказаха за шока от силата на стихията.
Синоптиците уточниха, че бурята се е изместила на изток и е напуснала френската територия на 12 февруари, макар че в някои райони предупрежденията за наводнения остават в сила.