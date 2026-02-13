НА ЖИВО
      петък, 13.02.26
          Мощна буря остави 450 000 домакинства без ток в южна Франция

          Бурята Нилс предизвика хаос в южна Франция, Испания и Португалия, с много пострадали и материални щети

          13 февруари 2026 | 11:48
          Снимка: БГНЕС
          Около 450 000 домакинства в южната част на Франция останаха без електрозахранване, съобщи операторът Енедис, ден след като мощна буря премина през региона, причинявайки изкоренени дървета и наводнени пътища.

          Силните ветрове и проливни дъждове предизвикаха хаос не само в южна Франция, но и в северна Испания и части от Португалия, водейки до отмяна на полетите, влаковете и фериботите, както и до сериозни затруднения по пътната мрежа.

          Френските власти съобщиха за загинал шофьор на камион, след като дърво е пробило предното стъкло на превозното средство. В Испания десетки хора са пострадали при инциденти, свързани с лошото време, а в Португалия частично е рухнал виадукт заради наводнения.

          Метеоролозите определиха бурята, наречена Нилс, като „необичайно силна“, а Енедис обяви, че е мобилизирал около 3000 служители за възстановяване на електрозахранването.

          „Енедис успя да възстанови услугата за 50 процента от 900 000 клиенти, останали без ток“,

          се посочва в съобщение на компанията около 6:00 ч. местно време, цитирано от АФП.

          Наводненията усложняват ремонтите, защото нивите са подгизнали, а някои пътища са блокирани“,

          заяви Ерве Шампеноа, кризисен директор на Енедис, по време на брифинг.

          Жителите на южна Франция разказаха за шока от силата на стихията.

          „Никога не съм виждала нещо подобно. Едно дърво едва не падна върху колата ми – още две секунди и щеше да се случи“,

          каза Ингрид, цветарка от Перпинян, пред АФП, цитирана от БГНЕС.
          „През нощта се чуваше как керемиди се вдигат, а кофи за боклук се търкалят по улицата – беше лудост“,

          допълни Южени Ферие от село Роаяан край Бордо в югозападната част на страната.

          Синоптиците уточниха, че бурята се е изместила на изток и е напуснала френската територия на 12 февруари, макар че в някои райони предупрежденията за наводнения остават в сила.

