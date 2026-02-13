НА ЖИВО
          МТСП отчете 1000 проверки на социални домове, минималната работна заплата е увеличена на 1213 лв.

          Отнети са 19 лиценза на социални домове, които не отговаряли на стандартите, а заради затегнатия контрол доброволно са върнати други 405 разрешителни

          13 февруари 2026 | 13:06 50
          Снимка: БГНЕС
          Екипът на Министерството на труда и социалната политика представи отчет за дейността си в периода януари 2025 – февруари 2026 г., като акцентът бе поставен върху контрола на социалните услуги и грижата за възрастните хора.

          Министър Борислав Гуцанов съобщи за извършени близо 1000 проверки от Агенцията за качество на социалните услуги и затварянето на 15 незаконни обекта.

          Според данните на ведомството са отнети 19 лиценза на домове, които не отговаряли на стандартите, а заради затегнатия контрол доброволно са върнати други 405 разрешителни.

          Започнали са ремонти в 81 държавни дома за стари хора, като 12 от тях вече са напълно обновени. За реформата са осигурени над 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

          В отчета се посочва, че от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата е увеличена на 1213 лв. (620,20 евро). Линията на бедност е достигнала 764 лв., което разширява обхвата на социалните плащания.

          Пенсиите са актуализирани по швейцарското правило, а възрастните с доходи под прага на бедност са получили добавки за великденските и коледните празници.

          По линия на МТСП помощта за пострадали от бедствия жилища е увеличена до 7500 лв. Осигурено е финансиране за противопожарно оборудване на стойност около 7 млн. евро, както и 40 млн. евро за превантивни дейности чрез наемане на безработни от общините. Програмите „Топъл обяд“ и „Грижа в дома“ са удължени и обхващат над 85 000 души.

          Ведомството отбеляза и старта на инициативата за завръщане на българи от чужбина „Избирам България“, по която са подадени над 3700 заявления.

          За първи път са предоставени високотехнологични помощни средства на 2200 души с увреждания, като е осигурено финансиране и за чакащите в списъците.

          От екипа на Гуцанов допълниха, че в неприетия от парламента проект за държавен бюджет за 2026 г. е било заложено по-високо обезщетение за майчинство през втората година, както и възможност за получаване на 75% от сумата при по-ранно връщане на работа.

