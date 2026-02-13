МВнР с категорична позиция относно „Луков марш“

Министерството на външните работи на Република България (МВнР) изрази категоричната си позиция против планираното провеждане на т. нар. „Луков марш“ и призова отговорните институции да предприемат всички законоустановени действия за предотвратяването му.

- Реклама -

От министерството подчертаха, че подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната не трябва да позволява нейната територия да бъде използвана за сцена на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. В изявлението си МВнР заявява, че такива събития се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека.

Министерството на външните работи ще продължи да се противопоставя на всякакви опити за разделение и нетолерантност в обществото и ще участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.