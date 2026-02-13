Наско Сираков на среща с един от най-богатите българи

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков е провел среща с един от най-богатите българи през последните години, твърди Блиц. Разговорите са били свързани с финансовото бъдеще на клуба и възможността за привличане на нов собственик.

Според информацията Сираков активно търси вариант да осигури стабилен инвеститор на „Герена“, като при реализиране на подобна сделка е готов да се оттегли от оперативното управление. Пред свои приближени той споделил, че при намиране на нов собственик би останал единствено в ролята на почетен президент на Левски.

Източници посочват, че разговорите към момента са в съвсем начален етап и е рано да се правят каквито и да било прогнози за изхода им. Самият факт, че въпросният бизнесмен е приел среща със Сираков, не означава автоматично, че ще се стигне до сделка.

По информация на агенцията предстоят допълнителни разговори не само с този потенциален инвеститор, но и с представители на един от най-големите инвестиционни фондове в България, както и с компания от чужбина. Засега обаче всичко остава в сферата на предварителните контакти и сондажи за интерес.