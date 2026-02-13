НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента

          13 февруари 2026 | 13:28 371
          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента
          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента
          natalia_kiselova_zlati
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ ще проведе заседание във вторник вечерта, за да обсъди аргументите „за“ и „против“ ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Това заяви народният представител Наталия Киселова пред Евроком, като уточни, че решението ще бъде взето след дискусия с колегите ѝ.

          - Реклама -
            
            

          Киселова припомни, че при предишното гласуване групата е била разделена почти поравно – десет на девет гласа. Според нея ограничението от 40 заявления за разкриване на секция в чужбина е недостатъчно и създава неяснота. Тя подчерта нуждата от ясен брой избиратели за всеки вот, вместо автоматично разкриване на секции.

          Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е в отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва Покрай „Петрохан“: Трети ден шефът на ГДБОП е в болнични, министър Митов е в отпуска, а директорът на ГДНП се готви да ги последва

           

          По отношение на избора на служебен премиер, Наталия Киселова определи решението за назначаването на Дюров като правилно. Очакванията ѝ към новия кабинет са свързани с гарантиране на честни избори и финансова стабилност, тъй като удължителният закон за бюджета изтича по време на предизборната кампания. Тя изрази надежда министрите да бъдат компетентни и неутрални.

          Във връзка с тежкото престъпление в Петрохан, при което бяха открити телата на шестима души, Киселова коментира действията на институциите. Според нея основната грешка на МВР е комуникационна, тъй като липсата на структурирана информация в началото е създала напрежение. Тя допълни, че докато не се изясни мотивът, полицията трябва да работи по всички версии.

          Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите Разследването по случая „Петрохан“ продължава – барутни частици установени при четирима от жертвите

           

          Преподавателят в академията на МВР акцентира и върху комплексни пропуски извън системата на вътрешното министерство. Тя посочи като проблематичен факта, че на едно лице са издадени 16 разрешителни за оръжие в рамките на един ден, и призова за проверка на мотивите. Киселова отбеляза и липсата на контрол в образованието, където дългогодишно отсъствие на ученик не е предизвикало съмнения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Започна Ваканция&СПА Експо; изпращаме 2025 г. като една от най-силните, обяви министърът на туризма Мирослав Боршош

          Никола Павлов -
          Посетителите от България и чужбина откриват предложенията на повече от 250 компании от туристическия бизнес в Интер Експо Център
          Общество

          Увеличава се транспортът за „Задушница“ утре

          Дамяна Караджова -
          Временни транспортни линии и удължени интервали осигуряват удобство за гражданите
          Общество

          МВнР с категорична позиция относно „Луков марш“

          Никола Павлов -
          От министерството подчертаха, че подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions