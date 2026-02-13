Парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ ще проведе заседание във вторник вечерта, за да обсъди аргументите „за“ и „против“ ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Това заяви народният представител Наталия Киселова пред Евроком, като уточни, че решението ще бъде взето след дискусия с колегите ѝ.

Киселова припомни, че при предишното гласуване групата е била разделена почти поравно – десет на девет гласа. Според нея ограничението от 40 заявления за разкриване на секция в чужбина е недостатъчно и създава неяснота. Тя подчерта нуждата от ясен брой избиратели за всеки вот, вместо автоматично разкриване на секции.

По отношение на избора на служебен премиер, Наталия Киселова определи решението за назначаването на Дюров като правилно. Очакванията ѝ към новия кабинет са свързани с гарантиране на честни избори и финансова стабилност, тъй като удължителният закон за бюджета изтича по време на предизборната кампания. Тя изрази надежда министрите да бъдат компетентни и неутрални.

Във връзка с тежкото престъпление в Петрохан, при което бяха открити телата на шестима души, Киселова коментира действията на институциите. Според нея основната грешка на МВР е комуникационна, тъй като липсата на структурирана информация в началото е създала напрежение. Тя допълни, че докато не се изясни мотивът, полицията трябва да работи по всички версии.

Преподавателят в академията на МВР акцентира и върху комплексни пропуски извън системата на вътрешното министерство. Тя посочи като проблематичен факта, че на едно лице са издадени 16 разрешителни за оръжие в рамките на един ден, и призова за проверка на мотивите. Киселова отбеляза и липсата на контрол в образованието, където дългогодишно отсъствие на ученик не е предизвикало съмнения.