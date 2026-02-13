След високоинтензивна бойна симулация, включваща масирано използване на безпилотни летателни апарати (БПЛА) по време на учението на НАТО „Таралеж 2025“, което се проведе миналата пролет в Естония, става ясно, че украинският военен опит все още не е интегриран в западното военно обучение. По време на обучението е било проектирано трудно и пренаселено бойно поле, за да се създаде максимален стрес и когнитивно претоварване за войските и да се тества тяхната адаптивност. Резултатите от експеримента обаче са били катастрофални, пише The ​​Wall Street Journal.

- Реклама -

По време на една от операциите бойна група, състояща се от няколко хиляди войници от Великобритания и Естония, ефективно игнорира новата реалност на „прозрачно“ бойно поле. Войниците са били разобличени, разпъвайки палатки и бронирани машини. В резултат на това те са били „унищожени“, според един от участниците в учението, който е играл ролята на условния противник.

По време на маневрите украинските войници са използвали системата за управление на бойното поле „Делта“, която използват и в реални бойни действия. Тази платформа събира разузнавателна информация, анализира я с помощта на изкуствен интелект, идентифицира цели и координира удари. Това позволява на украинските въоръжени сили да създадат бърза „верига на унищожение“, понякога за минути. По време на учението, 10-членен украински екип, играейки ролята на условниуя противник, симулира унищожаването на 17 бронирани машини и извърши 30 удара по други цели за половин ден.

Ръководителят на „вражеското“ звено, Айвар Ганиоти, обясни, че бойците са управлявали 30 дрона на площ по-малка от 10 квадратни километра – само половината от плътността на използване на безпилотни летателни апарати, наблюдавана на украинския фронт.

„Нямаше как да се скрият. Лесно открихме превозни средства и механизирани части и бързо ги унищожихме с атакуващи дронове“, заяви Ганиоти, добавяйки, че части на НАТО губят бойната си ефективност и че при такива условия два батальона могат да бъдат унищожени за един ден.

Тези учения шокираха както военните, така и западните представители. Те демонстрираха „прозрачността“ на съвременното бойно поле и уязвимостта на техниката при липса на надежден камуфлаж, бърз обмен на данни и адаптирана тактика. Европейските войски също се затрудняват с вземането на бързи решения – те запазват инстинкта да ограничават достъпа до чувствителна информация, което забавя „веригата на унищожение“, докато украинските въоръжени сили ускоряват ударите благодарение на бързия обмен на данни.

„Уроците не се учат автоматично. Те се учат само когато разработвате нови концепции, променяте доктрината, преразглеждате обучението, изискванията за оръжия и дори кадровите политики“, коментира ученията пенсионираният генерал Дейвид Петреъс.

Представителят на „Аероразузнаването“ Мария Лемберг междувременно отбелязва, че много членове на Алианса все още демонстрират „фундаментално неразбиране на съвременното бойно поле“, тъй като все още се учат от остарели наръчници. Един командир, наблюдавал симулацията, заключи лаконично: „Обречени сме“.