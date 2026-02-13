Първи имена за състава на служебното правителство се появиха в кулоарите на парламента часове след като определеният за премиер Андрей Гюров прие мандата от президента Илияна Йотова. Въпреки че Гюров заяви, че още не е провеждал срещи с кандидати, изданието „24 часа“ публикува списък с обсъждани фигури за ключовите постове.

На излизане от президентството Андрей Гюров посочи, че ще подбира екипа си по критерии за „опит, експертиза и приличие“, а не по политически позиции. Той отказа да коментира конкретни имена, но подчерта, че хората трябва да се доверят на личностите във властта.

Според неофициалната информация Румяна Бъчварова е обсъждана за вицепремиер – пост, който тя заемаше във втория кабинет на Бойко Борисов. За Министерството на външните работи се спряга името на Надежда Нейнски, бивш външен министър и посланик в Турция.

За един от най-важните ресори по време на избори – МВР, фаворит е Веселин Вучков. Юристът оглавяваше министерството за кратко във втория кабинет на ГЕРБ, но напусна заради несъгласие с ръководството на службите. Друг вариант за силовия пост е Емил Ганчев, бивш служебен зам.-министър. И двамата отговарят на профила „човек от системата“, заявен от Андрей Гюров.

В списъка присъстват и други познати имена. За Министерството на отбраната се споменава дипломатът Бойко Ноев. За икономиката се обсъждат Даниела Везиева и Трайчо Трайков, а за енергетиката – Александър Николов. Според „24 часа“ за финансов министър се търси експерт от банковия сектор, след като вариантите с Людмила Елкова и Любомир Каримански са отпаднали.

Президентът Илияна Йотова предупреди, че няма да подпише указ, ако в състава присъстват „компрометирани хора“, които биха изместили фокуса на кампанията към скандали. Окончателният състав на кабинета се очаква да бъде ясен до 19 февруари.