НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Неофициално: Вучков, Александър Николов, Нейнски и Бъчварова влизат в проектокабинета на Андрей Гюров

          Според неофициалната информация Румяна Бъчварова е обсъждана за вицепремиер

          13 февруари 2026 | 12:58 6781
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Първи имена за състава на служебното правителство се появиха в кулоарите на парламента часове след като определеният за премиер Андрей Гюров прие мандата от президента Илияна Йотова. Въпреки че Гюров заяви, че още не е провеждал срещи с кандидати, изданието „24 часа“ публикува списък с обсъждани фигури за ключовите постове.

          - Реклама -
            
            

          На излизане от президентството Андрей Гюров посочи, че ще подбира екипа си по критерии за „опит, експертиза и приличие“, а не по политически позиции. Той отказа да коментира конкретни имена, но подчерта, че хората трябва да се доверят на личностите във властта.

          Според неофициалната информация Румяна Бъчварова е обсъждана за вицепремиер – пост, който тя заемаше във втория кабинет на Бойко Борисов. За Министерството на външните работи се спряга името на Надежда Нейнски, бивш външен министър и посланик в Турция.

          За един от най-важните ресори по време на избори – МВР, фаворит е Веселин Вучков. Юристът оглавяваше министерството за кратко във втория кабинет на ГЕРБ, но напусна заради несъгласие с ръководството на службите. Друг вариант за силовия пост е Емил Ганчев, бивш служебен зам.-министър. И двамата отговарят на профила „човек от системата“, заявен от Андрей Гюров.

          В списъка присъстват и други познати имена. За Министерството на отбраната се споменава дипломатът Бойко Ноев. За икономиката се обсъждат Даниела Везиева и Трайчо Трайков, а за енергетиката – Александър Николов. Според „24 часа“ за финансов министър се търси експерт от банковия сектор, след като вариантите с Людмила Елкова и Любомир Каримански са отпаднали.

          Президентът Илияна Йотова предупреди, че няма да подпише указ, ако в състава присъстват „компрометирани хора“, които биха изместили фокуса на кампанията към скандали. Окончателният състав на кабинета се очаква да бъде ясен до 19 февруари.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Започна Ваканция&СПА Експо; изпращаме 2025 г. като една от най-силните, обяви министърът на туризма Мирослав Боршош

          Никола Павлов -
          Посетителите от България и чужбина откриват предложенията на повече от 250 компании от туристическия бизнес в Интер Експо Център
          Общество

          Увеличава се транспортът за „Задушница“ утре

          Дамяна Караджова -
          Временни транспортни линии и удължени интервали осигуряват удобство за гражданите
          България

          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента

          Екип Евроком -
          Според нея основната грешка на МВР е комуникационна по казуса "Петрохан"
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions