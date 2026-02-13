НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          „Непокорна България“: 1% от БВП за култура и край на модела „Борисов и Пеевски“

          13 февруари 2026 | 18:49
          Лилия Андонова и Атанас Щилянов от партия „Непокорна България“ представиха приоритетите на формацията в предаването на Николай Колев. Основен акцент в програмата им е подкрепата за младите, развитието на културата и категоричното разграничаване от политическия модел „Борисов и Пеевски“.

          Щилянов, който е член на Изпълнителния съвет на партията и студент по европеистика в Маастрихт, подчерта, че политическата класа е длъжник на обществото заради агресивния език в парламента. Според него кандидатите на „Непокорна България“ трябва да отговарят на ясно условие – липса на зависимости от лидерите на ГЕРБ и ДПС. Той допълни, че младите хора не приемат „грубиящината“ в Народното събрание и очакват реален дебат, а не скандали.

          В икономическия сектор формацията, оглавявана от Корнелия Нинова, предлага промяна в механизма на субсидиране в земеделието. Идеята е държавата да плаща на тон произведена продукция, а не на декар площ, стана ясно от думите на представителите на партията.

          Лилия Андонова, която е носител на голямата награда „Златен Орфей“ за 2025 г., коментира значението на културните институции. Тя настоя бюджетът за култура да достигне 1% от брутния вътрешен продукт. Андонова акцентира върху ролята на читалищата, библиотеките и музеите за съхраняването на българския дух, като определи средствата за сектора не като разход, а като инвестиция в бъдещето.

          Гостите засегнаха и темата с актуалните обществени скандали, като визираха случая „Петрохан“. Щилянов даде пример с политическата култура във Великобритания и призова за поемане на отговорност при съмнения за нерегламентирани връзки.

          По повод предстоящия вот и служебния кабинет, от „Непокорна България“ изразиха очакване, че управлението на Гюров ще гарантира честни избори и ще предотврати манипулации, подобни на тези от предходни кампании.

