Ако президентът Румен Радев не обяви веднага как ще участва на изборите и за какво ще се бори, няма да има никаква обществена вълна в негова подкрепа. Това заяви писателят Николай Милчев в публикация във Facebook. Според него държавният глава е подведен от социолози и съветници, които го съветват да пази мълчание.

Милчев прогнозира, че нито една политическа сила, включително евентуална президентска формация или коалицията ПП-ДБ, няма да събере необходимите 121 депутати за мнозинство. Той посочи казуса с „Петрохан“ като причина за срива на доверието в ПП-ДБ. Авторът определи като „вбесяващо“ отношението към избирателите, на които в последния момент се поднасят имена в листите.

Писателят коментира и слуховете за евентуални назначения, като спомена имената на Ива Митева и Надежда Нейнски в контекста на бъдещи листи или служебен кабинет. Той изрази съмнение, че обществото ще приеме подобни ходове.

В анализа си Милчев обърна внимание и на процесите в БСП. Той разкритикува Крум Зарков за решението Наталия Киселова да оглави парламентарната група и отбеляза засиленото влияние на Кирил Добрев. Според писателя млади социалисти от Северна България напускат партията заради липсата на решителни действия.

Милчев призова Зарков да загърби образа на „завършил в Париж“ и да потърси връзка с хората в провинцията, вместо да разчита на бивши партийни началници. По думите на автора България не е просто разделена, а „разрязана на парчета“, и мълчанието няма да помогне за нейното възстановяване.