НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 13.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:29 Над 30 разпита по „Петрохан“: 10–11-годишни момчета, предоставени от родителите си, са сред жертвите на сектата на Ивайло Калушев16:02 Ат. Чобанов: ДАНС с мнение, че е имало престъпление, от ГДБОП са разпитвали Валери в градинка, не в сградата на МВР15:34 Скандално: Калушев предоставил оборудване на МВР-Монтана, провели заедно учение10:30 Бойко Станкушев за трагедията „Петрохан“: Някой е спрял разследването
          НачалоБългарияОбщество

          Николай Милчев: Радев няма да предизвика вълна, ако продължи да мълчи

          13 февруари 2026 | 20:26 00
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Ако президентът Румен Радев не обяви веднага как ще участва на изборите и за какво ще се бори, няма да има никаква обществена вълна в негова подкрепа. Това заяви писателят Николай Милчев в публикация във Facebook. Според него държавният глава е подведен от социолози и съветници, които го съветват да пази мълчание.

          - Реклама -
            
            

          Милчев прогнозира, че нито една политическа сила, включително евентуална президентска формация или коалицията ПП-ДБ, няма да събере необходимите 121 депутати за мнозинство. Той посочи казуса с „Петрохан“ като причина за срива на доверието в ПП-ДБ. Авторът определи като „вбесяващо“ отношението към избирателите, на които в последния момент се поднасят имена в листите.

          Писателят коментира и слуховете за евентуални назначения, като спомена имената на Ива Митева и Надежда Нейнски в контекста на бъдещи листи или служебен кабинет. Той изрази съмнение, че обществото ще приеме подобни ходове.

          В анализа си Милчев обърна внимание и на процесите в БСП. Той разкритикува Крум Зарков за решението Наталия Киселова да оглави парламентарната група и отбеляза засиленото влияние на Кирил Добрев. Според писателя млади социалисти от Северна България напускат партията заради липсата на решителни действия.

          Милчев призова Зарков да загърби образа на „завършил в Париж“ и да потърси връзка с хората в провинцията, вместо да разчита на бивши партийни началници. По думите на автора България не е просто разделена, а „разрязана на парчета“, и мълчанието няма да помогне за нейното възстановяване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Свидетелски разказ за убийствата край Гинци: Прощално писмо и три тела пред входа

          Владимир Висоцки -
          Според изнесените данни мъжът е открил телата на жертвите в района на хижата край Гинци сутринта на 2 февруари 2026 г.
          Политика

          Йотова: Вероятно на 19 февруари ще издам указа за служебния кабинет

          Владимир Висоцки -
          Йотова коментира и отношенията със Скопие, като предупреди за опити на ръководството на Република Северна Македония да намери „друго лоби“ за заобикаляне на първия преговорен клъстер, свързан с човешките права.
          Икономика

          Красимир Манов: Високите сметки за ток са следствие на умишлен дефицит на мощности

          Екип Евроком -
          Според народния представител в енергийната система умишлено се поддържа недостиг на мощност от порядъка на 1000–2000 мегавата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions