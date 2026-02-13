НА ЖИВО
          Новият Пакт за миграция и убежище: Гранична процедура връща бежанци, застрашаващи националната сигурност още при влизане в страната

          13 февруари 2026 | 13:59
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Най-съществената промяна, която предстои след като започнат да се прилагат разпоредбите на новия Пакт за миграция и убежище е прилагането на изцяло нова за българската система за убежище процедура за убежище на границата. Чрез нея ще можем да разгледаме молба за закрила в значително по-кратък срок, като ограничим допускането на чужденеца във вътрешността на страната“. Това заяви председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Иван Иванов и добави:

          „По този начин ще се гарантира, челицата, на които не следва да се предоставя международна закрила, са на разположение на компетентните органи, които да разгледат молбата им и при отказ– да организират бързото им извеждане от страната. Целта е силни и сигурни външни границина ЕС“.

          Пактът за миграция и убежище влиза в сила от 12 юни, тази година. Съгласно разпоредбите му дотогава България трябва да има и нов закон в областта на убежището, който да е в съответствие с националния интерес и спецификите на националната система за убежище, посочи Иван Иванов.

          По думите му с Пакта се гарантират допълнително и правата на т. нар. уязвими групи търсещи закрила и най-вече на непридружените деца – въвежда се задължително представителство на децата от момента, в който бъдат установени в страната, които да ги подпомагат по време на процедурата и адаптацията им във всеки един аспект.

          В съответствие с новия Регламент „Евродак“ съществуващата база данни  ще бъде трансформирана в по-всеобхватна база данни в областта на миграцията и убежището, като гарантира ясна идентификация на всяко лице, което влиза на територията на ЕС като търсещ убежище или нелегално пребиваващ, и подпомага управлението на убежището, наблюдението на незаконната миграция и други политики.

          Припомняме, че Пактът за миграция и убежище беше предложен от ЕК през 2020 г., за да бъдат установени дългосрочни, прагматични и устойчиви решения за управление на миграционните процеси в страните от ЕС, ускорени и оптимизирани процедури, ефективен механизъм за солидарност при миграционен натиск и кризи, една цялостно надградена и балансирана Обща европейска система за убежище.

